Nuevo incendio en Caballito: se prendió fuego un hotel familiar y hay un muerto

Este jueves, un incendio en un hotel familiar de Caballito dejó un hombre muerto y cuatro heridos atendidos por el SAME mientras se investigan las causas.

Tras el feroz incendio de este miércoles por la tarde en Caballito, un nuevo incendio se desató en el primer piso de un edificio de cuatro niveles que funcionaba como hotel familiar en Avenida Avellaneda 371. Un hombre de 30 años murió y otras cuatro personas fueron atendidas por inhalación de humo, según confirmó el SAME durante el operativo.

El fuego comenzó en horas de la mañana dentro del hotel familiar Astur y sorprendió a los residentes cuando el humo avanzó rápidamente por los pasillos. De acuerdo con el titular del SAME, Alberto Crescenti, las víctimas asistidas fueron tres hombres de 51, 68 y 76 años, además de una mujer de 78 años. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Durand por la gravedad de la inhalación de humo. El resto pudo ser atendido en el lugar. El hombre fallecido, de aproximadamente 30 años, fue encontrado sin posibilidad de escapar del edificio.

El control del incendio Los Bomberos de la Ciudad trabajaron para controlar las llamas y ayudar a evacuar a los residentes del hotel, algunos de los cuales se encontraban en habitaciones internas con poca ventilación. Crescenti explicó que, al llegar las unidades médicas, el hombre fallecido ya no presentaba signos vitales y no había posibilidades de reanimación. Las autoridades remarcaron que todavía no se informaron las causas del incendio porque la investigación se encuentra judicializada.

Durante la evacuación, los equipos de emergencia organizaron la salida de los residentes de manera ordenada, priorizando a quienes mostraban síntomas de intoxicación por humo. Según informaron, había más personas en el interior del hotel de las que finalmente necesitaron asistencia médica, lo que facilitó el trabajo de contención y evaluación sanitaria en la zona.

Contexto y situación del edificio El edificio funcionaba como hotel familiar y contaba con habitaciones ocupadas por varias personas adultas. Testigos describieron que el humo se expandió con velocidad, obligando a algunos residentes a buscar salidas alternativas. Este tipo de estructuras, con pasillos estrechos y circulación interna constante, puede dificultar la evacuación ante emergencias, según especialistas consultados en episodios previos similares.