Los impactantes videos del feroz incendio en Caballito que tiene en vilo a los vecinos

El incendio en Caballito se desató luego de que se rompiera un tubo de gas.

Un incendio de gran magnitud se desató este miércoles por la tarde en la calle Riglos, entre Formosa y Avenida Alberdi, en el barrio porteño de Caballito. Allí se encontraba trabajando personal de Edesur cuando se produjo la rotura de un caño de gas, lo que generó rápidamente un fuego frente a la entrada de un edificio.

Tras el hecho, donde afortunadamente no heridos ni se registró ninguna explosión, los vecinos alertaron a las autoridades, que arribaron al lugar para comenzar la evacuación de los residentes del edificio y de la zona.

En el área se desplegaron seis dotaciones de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía porteña y una cuadrilla de Metrogas, que trabaja para intentar extinguir completamente el incendio y detener la fuga de gas.