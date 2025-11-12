Incendio en Caballito: los dramáticos relatos de dos testigos

En medio del feroz incendio que se desató este miércoles en Caballito , donde, según reportaron, hay dos heridos, dos personas que fueron testigos del hecho relataron el momento en el que vieron cómo se desataba el incendio y cómo vieron a uno de los trabajadores de la obra en el momento en que resultó herido.

Estas dos personas trabajan en la peluquería que se ubica junto al edificio, sobre Riglos, que está frente al lugar donde sucedió todo . Allí, trabajadores de Edesur se encontraban realizando una obra cuando se produjo la fuga de gas que desencadenó el fuego.

Aún trabajan allí varias dotaciones de Bomberos, junto a personal de Metrogas, además de ambulancias del SAME, una de las cuales trasladó al trabajador que resultó herido.

El incendio ocurrió sobre la calle Riglos, entre Formosa y Alberdi. Allí, en la puerta de un edificio, se produjo el incendio. Contiguo al inmueble se ubica una peluquería donde, al momento del hecho, trabajaban dos personas.

"La peluquería es de mi hermana, por lo que escuché fue consumida por el fuego, la mayor parte", comenzó relatando. "Estábamos trabajando. Primero el chico de Edesur salió corriendo de donde estaba trabajando diciendo ‘corran’. La agarré del brazo (a mi hermana) y nos encerramos en el baño", explicó.

Luego continuó: "Cuando nos encerramos pensé en qué hacer y, cuando abrimos la puerta, le dije que teníamos que salir corriendo", explicó.

Minutos más tarde habló la joven que se encontraba también en la peluquería y mencionó que la obra llevaba varios días allí. Según relató, "un señor salió del pozo y se estaba prendiendo fuego", algo que luego confirmó el jefe de Bomberos, quien agregó que este hombre fue trasladado al Hospital Municipal de Quemados en estado de gravedad.

Finalmente explicó: "Yo me quería quedar, atiné a encerrarnos en el baño, no parecía grave en ese momento. El vecino salió quemado y salió cinco minutos después de nosotros. Vi la llama", mencionó.

El jefe de Bomberos luego contó que, además de los dos heridos, también se produjo la destrucción total de dos motos y un auto que se encontraban en el garaje ubicado frente a la obra donde se desató el incendio.