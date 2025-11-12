Feroz incendio en Caballito tras una peligrosa fuga de gas: los dramáticos detalles

El fuego comenzó en la calle Riglos y generó una gran columna de llamas. Vecinos evacuados, tránsito cortado y fuerte operativo de Bomberos y ambulancias.

Trabajadores de Edesur se encontraban realizando una obra cuando rompieron el caño se desató el incendio.

El hecho ocurrió esta tarde en el barrio porteño de Caballito, luego de que un arreglo en una cañería sobre la calle Riglos saliera mal y desatara rápidamente un feroz incendio prácticamente en la puerta de un edificio. El hecho provocó que los vecinos de la zona debieran ser evacuados. Allí ya trabajan varias dotaciones de bomberos.

Aún se desconoce cuál fue la razón que provocó el incendio, que generó una gran columna de fuego según relataron los vecinos de la zona, donde actualmente se encuentra cortada la circulación en la intersección de la calle Riglos, entre Alberdi y Formosa.

El relato de una vecina tras el feroz incendio Una de las vecinas habló con TN y explicó cómo se dio cuenta del incendio desde su casa, un edificio ubicado justo enfrente de donde trabajadores de Edesur, según comentó, estaban realizando una obra. Además, el fuego se desató en la puerta de un edificio, donde hay una peluquería y, del otro lado, un garaje.

Incendio en Caballito "Estaba en mi casa y enfrente estaban arreglando una obra. De repente empezamos a escuchar mucho ruido y cuando vi, era una llamarada". Allí, la vecina explicó que llamaron a la Policía y que rápidamente se desplegó una cuadrilla de Bomberos.

Luego explicó que, si bien no escucharon una explosión, vieron cómo el fuego comenzaba a ser cada vez más intenso, lo que llevó a que los efectivos evacuaran no sólo el edificio que se ubica frente al caño donde se desató el incendio sino también a los de la zona por precaución.