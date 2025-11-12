Horror en Caballito: una mujer policía defendió a sus hijos de un ataque y mató a su expareja
Según trascendió, el agresor ya había sido denunciado por su expareja.
Un terrible hecho de violencia tuvo lugar en el barrio porteño de Caballito, donde una mujer policía defendió de un ataque a sus hijos y mató a su expareja. Según trascendió, el hombre ya había sido denunciado por la oficial y tenía antecedentes por violencia de género.
El hecho ocurrió este miércoles por la tarde, en un domicilio ubicado en la calle Cachimayo al 100. Allí, efectivos de la Comisaría Vecinal 6B hallaron a un hombre fallecido que presentaba dos disparos en el pecho.
Por otro lado, la mujer policía presentaba una herida de bala en el muslo izquierdo. Mientras tanto, los dos menores fueron encontrados ilesos, en una de las habitaciones del domicilio.
El antecedente del ex de la mujer policía
Según trascendió, el atacante, un ciudadano de nacionalidad paraguaya de 36 años, poseía antecedentes por violencia de género y una restricción de acercamiento vigente.
Personal del SAME trasladó a la mujer al Hospital Durand, al tiempo que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 8 intervino en el caso y la División Homicidios quedó a cargo de las pesquisas.