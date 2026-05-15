Beneficiaron con arresto domiciliario al líder de la "secta rusa" de Bariloche: donde será alojado

Konstantin Rudnev, de 59 años, acusado de liderar una secta vinculada a la trata de personas y rituales coercitivos, dejará la cárcel federal de Chubut.

El único detenido por el caso de la "secta rusa", Konstantin Rudnev, de 59 años, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. La medida fue ratificada tras el rechazo de un recurso presentado por la fiscalía que buscaba mantener al imputado tras las rejas de la cárcel federal de Chubut.

En pocas palabras Beneficio judicial: Konstantin Rudnev, líder de la "secta rusa" de Bariloche, deja la cárcel federal de Chubut para cumplir arresto domiciliario.

Konstantin Rudnev, líder de la "secta rusa" de Bariloche, deja la cárcel federal de Chubut para cumplir arresto domiciliario. Cargos: Rudnev está acusado de liderar una organización vinculada a la trata de personas y rituales coercitivos.

Rudnev está acusado de liderar una organización vinculada a la trata de personas y rituales coercitivos. Condiciones: Deberá pagar una caución de 30 millones de pesos, usar tobillera electrónica y mantener prohibición de contacto con presuntas víctimas.

Deberá pagar una caución de 30 millones de pesos, usar tobillera electrónica y mantener prohibición de contacto con presuntas víctimas. Antecedentes: El acusado fue condenado en Rusia a 11 años de prisión por abuso sexual y despojo de bienes de seguidores de su secta "Ashram Shambala".

El acusado fue condenado en Rusia a 11 años de prisión por abuso sexual y despojo de bienes de seguidores de su secta "Ashram Shambala". Traslado: A pesar del beneficio, no podrá regresar a Bariloche y será alojado en una vivienda en San Vicente, Buenos Aires. Resumen generado por Thinkindot AI

Rudnev, quien está acusado de liderar una organización vinculada a la trata de personas y rituales coercitivos en la localidad de Bariloche, permanecía detenido desde marzo de 2025 en la Unidad Penitenciaria Federal Nº6 de Rawson, hasta que el juez federal Gustavo Zapata autorizó dicho beneficio.

A pesar de recibir la posibilidad de la domiciliaria, el imputado no podrá volver a la ciudad rionegrina, sino que será trasladado próximamente a una vivienda en la localidad bonaerense de San Vicente.

Para la aplicación de este beneficio, el ruso deberá cumplir una serie de requisitos y prohibiciones: deberá pagar una caución de 30 millones de pesos, tiene la obligación de usar una tobillera electrónica y se le dictó la prohibición absoluta de mantener contacto con la presunta víctima.

Quién es el ruso Konstantin Rudnev Nacido en Siberia en 1967, Rudnev fundó a finales de los años 80 la secta Ashram Shambala, donde se presentaba como un "iluminado" proveniente de la estrella Sirio. Utilizaba discursos filosóficos y prácticas de trance para ejercer control psicológico y físico sobre sus seguidores.