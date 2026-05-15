Cómo sigue la causa por las "propofest": testimonios claves y los problemas con una prueba determinante

Pasó un mes y medio desde que se dio a conocer el escándalo por el robo de propofol para fiestas entre profesionales de la salud. La investigación contra Delfina Lanusse y Hernán Boveri avanzó con testimonios y pruebas claves en su contra. Cómo sigue la causa y qué detalles salieron a la luz en el entorno de detras de las "propofest".

Actualmente, la causa se sostiene sobre una serie de testimonios de excompañeras de los médicos, mientras que una de las pruebas materiales más importantes corre el riesgo de ser anulada.

Gran parte del expediente instruido por el juez Javier Sánchez Sarmiento , se basa en las declaraciones de cuatro médicas residentes que compartían su trabajo con los imputados.

Entre los testimonios más contundentes se encuentra el de Chantal "Tati" Leclercq , quien declaró haber encontrado a Lanusse semiconsciente en el piso, rodeada de jeringas y ampollas de propofol. Según Leclercq, en septiembre de 2025, Lanusse le confesó que se había drogado junto a Boveri, quien se había retirado poco antes para viajar a Perú.

Otro testimonio clave es el de una anestesióloga, quien relató un deterioro progresivo en la salud de Lanusse. De acuerdo con este testimonio, en febrero de 2026, la encontró "totalmente drogada" y con una herida en la frente. En esa ocasión, Lanusse le habría admitido que ella y Boveri se habían administrado propofol y ketamina juntos.

Qué pasa con el celular y Ipad de Hernán Boveri

El futuro de la causa podría depender de lo que resuelva la Justicia respecto al celular Samsung S25 y el iPad secuestrados en el departamento de Hernán Boveri. Aunque las autoridades ya tienen los datos recuperados de estos dispositivos, la defensa del anestesiólogo ha planteado una nulidad absoluta sobre esta pericia.

El argumento de la defensa sostiene que los códigos de desbloqueo no fueron entregados de forma espontánea, como figura en las actas policiales, sino bajo presión directa de las fuerzas de seguridad. Boveri afirmó que, de haber sabido que podía negarse, jamás habría entregado sus claves, denunciando una vulneración de su garantía constitucional a no declarar contra sí mismo.

Si la Cámara hace lugar a este planteo, toda la información incriminatoria que pudiera hallarse en los dispositivos quedaría descartada, lo que significaría un duro revés a la causa.

Así, la resolución de estas apelaciones y el destino de las pruebas tecnológicas se definirán a comienzos de junio en una audiencia ante la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional. Por el momento, la Justicia ya cuenta con el contenido del teléfono del fallecido Zalazar, mientras que el peritaje al celular de Lanusse sigue pendiente por cuestiones de agenda.