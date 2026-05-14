Hallaron muerto a un joven en el río Paraná: estaba atado a una canoa
El cuerpo del joven de 22 años fue hallado en el río Paraná, en la localidad de Basail, provincia de Chaco, enganchado a una canoa que estaba a la deriva.
Un joven de 22 años fue hallado muerto este jueves en aguas del río Paraná, a la altura de la localidad de Basail, en la provincia de Chaco. La víctima fue identificada como Alexis Nahuel López, quien era intensamente buscado por familiares y fuerzas de seguridad.
El cuerpo fue encontrado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el kilómetro 1130 del río, frente a la Isla Manuelin Cue. Según informaron fuentes del caso, el cadáver estaba enganchado a una canoa que se encontraba a la deriva.
Tras el hallazgo intervino el fiscal Víctor Reccio, quien ordenó las primeras actuaciones judiciales y el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia, clave para determinar las causas y circunstancias de la muerte.
Pericias en el río Paraná
Familiares del joven llegaron hasta el lugar y confirmaron su identidad. Además, se dispuso la toma de testimonios y nuevas medidas investigativas para reconstruir las últimas horas de López antes de su desaparición.
Del operativo participaron efectivos de la Prefectura Naval y personal del Departamento de Bomberos, que trabajaron en la extracción del cuerpo y en las tareas periciales sobre la embarcación.
El caso generó conmoción en la zona y vuelve a poner el foco sobre los recientes hallazgos registrados en el río Paraná. En las últimas semanas también fueron encontrados otros cuerpos en distintos sectores de la costa santafesina, algunos de ellos tras extensos operativos de búsqueda.