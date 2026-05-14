Hallaron muerto a un joven en el río Paraná: estaba atado a una canoa

El cuerpo del joven de 22 años fue hallado en el río Paraná, en la localidad de Basail, provincia de Chaco, enganchado a una canoa que estaba a la deriva.

Un joven de 22 años fue hallado muerto este jueves en aguas del río Paraná, a la altura de la localidad de Basail, en la provincia de Chaco.

Un joven de 22 años fue hallado muerto este jueves en aguas del río Paraná, a la altura de la localidad de Basail, en la provincia de Chaco. La víctima fue identificada como Alexis Nahuel López, quien era intensamente buscado por familiares y fuerzas de seguridad.

El cuerpo fue encontrado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el kilómetro 1130 del río, frente a la Isla Manuelin Cue. Según informaron fuentes del caso, el cadáver estaba enganchado a una canoa que se encontraba a la deriva.

Tras el hallazgo intervino el fiscal Víctor Reccio, quien ordenó las primeras actuaciones judiciales y el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia, clave para determinar las causas y circunstancias de la muerte.

Pericias en el río Paraná Familiares del joven llegaron hasta el lugar y confirmaron su identidad. Además, se dispuso la toma de testimonios y nuevas medidas investigativas para reconstruir las últimas horas de López antes de su desaparición.

Del operativo participaron efectivos de la Prefectura Naval y personal del Departamento de Bomberos, que trabajaron en la extracción del cuerpo y en las tareas periciales sobre la embarcación.