Intensa búsqueda en el río Paraná de un adolescente que se metió a nadar y no salió del agua

Un adolescente de 16 años desapareció este martes por la tarde en el río Paraná, a la altura de la bajada de Bella Vista, en la provincia de Santa Fe.

Un joven de 16 años es intensamente buscado luego de desaparecer este martes por la tarde en el río Paraná, en la zona de la bajada de Bella Vista, en jurisdicción de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de las 15 y fue advertido por un testigo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Cómo ocurrió el hecho en la provincia de Santa Fe Según la denuncia recibida a través del número de emergencias 106, una persona observó a un grupo de adolescentes que se encontraban jugando a la orilla del río, a pocos metros de la guardería náutica Bella Vista. De acuerdo con ese testimonio, uno de los chicos ingresó al agua, se sumergió y no volvió a salir a la superficie.

Cómo se desarrolla la búsqueda del adolescente Tras la alerta, personal de la Prefectura Naval Argentina del Bajo Paraná se hizo presente rápidamente en el lugar, desplegando un operativo de búsqueda tanto por tierra como por río. Las tareas se concentraron en el sector donde el adolescente fue visto por última vez, con recorridas de embarcaciones y rastrillajes en la zona.

Minutos antes de las 17.30, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo fue notificado de la situación y se trasladó hasta el lugar para brindar apoyo en tierra a los efectivos de Prefectura. El operativo se desarrolló principalmente en el área cercana a la intersección de Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano, en Puerto General San Martín.

Además, se sumaron buzos especializados provenientes de la ciudad de Rosario, quienes colaboraron en la búsqueda subacuática mientras las condiciones de luz natural lo permitieron. El operativo se extendía hasta las últimas horas de la tarde, sin resultados positivos hasta el momento.