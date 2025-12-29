Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron y continúa la búsqueda de un hombre en Paraguay

Tres mujeres argentinas murieron, dos menores fueron rescatados y un hombre permanece desaparecido tras el vuelco de una embarcación en el río Paraná.

Una tragedia ocurrió durante la noche del sábado en el río Paraná, cuando una embarcación que regresaba hacia la Argentina luego de pasar el día en islas turísticas volcó en aguas cercanas al departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. El accidente dejó como saldo tres mujeres argentinas fallecidas, dos menores rescatados con vida y un hombre desaparecido.

Cuál fue el causante del vuelco de la embarcación en Paraguay El naufragio se produjo alrededor de la medianoche y, según los primeros informes, la embarcación no habría sido apta para navegar en condiciones climáticas adversas. Al momento del accidente, la zona se veía afectada por lluvias intensas y ráfagas de viento, lo que complicó el regreso del grupo hacia territorio argentino.

Quiénes son las tres argentinas fallecidas Las víctimas fatales fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga y Luz Rocío Maidana Careaga, ambas mayores de edad, y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, menor de 18 años. La identidad de las mujeres fue confirmada por fuentes policiales citadas por medios paraguayos, que trabajan en la investigación del hecho y en la asistencia a los familiares.

“Se presume que el factor climatológico fue el causante de la tragedia, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento”, explicó Damiano Cano, jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito.

Hay un desaparecido En el mismo episodio, dos menores —una nena de 11 años y un adolescente de 16— fueron rescatados por pescadores que se encontraban en la zona y se encuentran fuera de peligro. En tanto, un hombre que también viajaba en la embarcación fue declarado desaparecido y continúa siendo intensamente buscado por las autoridades paraguayas.