Rosario: conmoción por el hallazgo de un cadáver en el río Paraná

El cadaver de un hombre fue encontrado este miércoles en el río Paraná, a la altura de la usina Sorrento y a metros de la desembocadura del arroyo Ludueña, en la ciudad de Rosario. El hallazgo se produjo cerca de las 9 de la mañana, cuando navegantes que cruzaban hacia la isla divisaron lo que parecía ser un cuerpo flotando en el agua.

De inmediato alertaron al 911, lo que activó un operativo de Prefectura Naval Argentina y efectivos policiales de la jurisdicción.

El cuerpo hallado en el Paraná Al arribar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La zona del hallazgo se ubica en cercanías del club Náutico Sportivo Avellaneda.

Tras las primeras actuaciones, se dispuso el levantamiento y traslado del cadáver al Instituto Médico Legal para la realización de las pericias correspondientes.