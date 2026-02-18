Encontraron el cadáver de Sofía Devries, la joven que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

La desaparición de Sofía Devries, la joven que se perdió mientras buceaba en Puerto Madryn , fue esclarecida este miércoles cuando efectivos de Prefectura Naval Argentina dieron con sus restos en el mar. La primera hipótesis de la investigación sostiene que la víctima se descompuso durante la inmersión.

Tras varios días de búsqueda, el fiscal jefe de la localidad chubutense, Álex Williams, confirmó la noticia del hallazgo del cadáver en la zona de Punta Cuevas, el mismo lugar donde fue vista por última vez.

A pesar de que los efectivos exponen una presunta descomposición de la joven como la posible causa del hecho, todavía resta conocer las pericias correspondientes para conocer los detalles que llevaron a la joven a su muerte.

La joven participaba de una práctica de buceo para certificar un curso junto a su novio cuando ocurrió el accidente que derivó en su desaparición.

Junto a ella participaron otros tres buceadores en esa expedición organizada por una empresa local. Al ser notificados de la desaparición de Sofía, Prefectura desplegó inmediatamente un operativo de búsqueda.

Por su parte, los compañeros de expedición fueron trasladados al hospital local para control y tratamiento.

Leo, el novio de Sofía, contó en redes sociales que viajaron a Puerto Madryn específicamente para certificar un curso de buceo. "Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer", expresó en sus historias de Instagram.

"Te amo para toda mi vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero", escribió en otro mensaje público. Fue él quien alertó sobre la situación y trató de asistir a su pareja sin éxito.

Quién era Sofía Devries

Sofía Devries era licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas egresada de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y también obtuvo un título en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Últimamente se desempeñaba en el área de comunicación de la empresa de su pareja, dedicada a la venta de productos orgánicos para plantas.

En redes sociales, la joven se perfilaba como creadora de contenido (UGC), enfocándose en temáticas de belleza, estilo de vida y viajes. Sus publicaciones recientes incluían videos promocionales de productos de bienestar, mientras que su perfil mostraba registros de viajes por diversos destinos turísticos de Argentina, Brasil y Colombia.

Además de su actividad digital, Devries era autora del libro "Cuentos para mentes rebuscadas", que ella misma describió como "una serie de cuentos raros para gente rara. Terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo".