Quién es Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

Sofía Devries , de 23 años y oriunda de Moreno, está desaparecida desde el lunes en aguas del Mar Argentino , en la zona de Punta Cuevas, Puerto Madryn , provincia de Chubut. La joven participaba de una práctica de buceo para certificar un curso junto a su novio cuando ocurrió el accidente que derivó en su desaparición.

Junto a ella participaron otros tres buceadores en esa expedición organizada por una empresa local. Al ser notificados de la desaparición de Sofía, Prefectura Naval Argentina desplegó inmediatamente un operativo de búsqueda que incluye personal especializado, embarcaciones, equipos de rescate, buzos y tecnología especializada.

Por su parte, los compañeros de expedición fueron trasladados al hospital local para control y tratamiento.

Sofía Devries es licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas egresada de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y también obtuvo un título en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña en el área de comunicación de la empresa de su pareja, dedicada a la venta de productos orgánicos para plantas.

En redes sociales, la joven se perfila como creadora de contenido (UGC), enfocándose en temáticas de belleza, estilo de vida y viajes. Sus publicaciones recientes incluían videos promocionales de productos de bienestar, mientras que su perfil mostraba registros de viajes por diversos destinos turísticos de Argentina, Brasil y Colombia.

Además de su actividad digital, Devries es autora del libro "Cuentos para mentes rebuscadas", que ella misma describió como "una serie de cuentos raros para gente rara. Terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo".

¿Qué ocurrió durante el accidente de buceo?

Leo, el novio de Sofía, contó en redes sociales que viajaron a Puerto Madryn específicamente para certificar un curso de buceo. "Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer", expresó en sus historias de Instagram.

El joven también manifestó su disconformidad con el protocolo de Prefectura: "No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos". Asimismo, cuestionó a la fiscal del caso por solicitar que no abandonen la ciudad. "Hay que ser poco humana", subrayó.

image El mensaje del novio de Sofía, la joven desaparecida. Instagram

"Te amo para toda mi vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero...", escribió en otro mensaje público. Fue él quien alertó sobre la situación y trató de asistir a su pareja sin éxito.