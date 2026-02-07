Tunuyán: un joven fue asesinado y detuvieron a un hombre por el hecho

Un joven de 21 años fue asesinado en Tunuyán. El sospechoso cuenta con una larga lista de antecedentes.

Un joven de 21 años, identificado como Mauro Gastón Acuña, falleció durante la madrugada de este domingo en Tunuyán, y por el hecho fue detenido un hombre que cuenta con un extenso prontuario.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que llegó un alerta por un ataque con un arma blanca a una persona, quien se encontraba tirado en una vereda del barrio UEFA de ese departamento. Así, el personal policial revisó las cámaras de monitoreo y dio cuenta del recorrido que había hecho el herido hasta llegar al punto en donde fue encontrado.

Posteriormente, integrantes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento de Acuña.

La investigación del homicidio En el lugar se hizo presente personal de Investigaciones, Policía Científica, efectivos de Comisaría 15 y personal de la división de Canes. Efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) ubicaron horas despúés al posible autor, quien se había escondido en un aserradero y tenía manchas de sangre en su ropa.

Luego de la verificación de antecedentes, se supo que el implicado había enfrentado la siguiente lista de causas: lesiones leves agravadas (2025); amenazas simples (dos hechos 2025); hurto simple (2024); resistencia o desobediencia a un funcionario público (2023); lesiones leves dolosas en riña (2021); resistencia o desobediencia a un funcionario público condenado (2020); hurto simple (2019); desobediencia en concurso real con lesiones leves (2018); lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género (2017); robo agravado (2013); robo agravado (2013); robo agravado (2012); robo agravado (2012).