Votá quién querés que sea la reina de la Vendimia de Tunuyán

Tunuyán se prepara para vivir uno de los momentos culturales más significativos de su calendario anual con la realización de la Fiesta “Vendimia en el tiempo”. En principio, y como todos los años, se esperaba que fuera el inicio del Festival Nacional de la Tonada, pero debido a los pronósticos de tormentas se postergó para el lunes 2 de febrero.

“Según la información oficial de Contingencias, para el día viernes se anuncian tormentas eléctricas severas; por lo tanto, vamos a reprogramar para el lunes”, señaló el intendente Emir Andraos. Las personas que hayan adquirido su entrada para la Vendimia, el jefe comunal confirmó que la misma tendrá validez para el 2.

En tanto que, el cronograma del 44° Festival Nacional de la Tonada previsto para sábado y domingo, se desarrollará normalmente.

La Fiesta Departamental de la Vendimia se denomina “Vendimia en el tiempo”, la puesta buscará recorrer distintas etapas de la historia local, poniendo en valor el trabajo vitivinícola, la memoria colectiva y los procesos culturales que dieron forma a la identidad tunuyanina.

Como es habitual, la noche vendimial incluirá la elección y coronación de las soberanas, tanto de la Vendimia como de la Tonada, un momento cargado de emoción que convoca a vecinos, familias y visitantes. La proclamación de las nuevas representantes simboliza la continuidad de una tradición profundamente arraigada en la comunidad y constituye uno de los instantes más esperados de la velada.

La jornada contará además con un cierre artístico de alto impacto. El broche de oro estará a cargo del reconocido compositor y cantante Coti Sorokin, cuya presentación promete sumar un atractivo especial a una noche que ya se perfila como uno de los grandes hitos del verano cultural mendocino.

La entrada para la noche de la Vendimia tiene un valor de 35 mil pesos. Este ticket permitirá al público disfrutar tanto del espectáculo vendimial como del show de cierre, en una noche que combina tradición y música popular.

Conocé a las candidatas de Tunuyán

