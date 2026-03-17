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Todos los Sociales de la Vendimia para Todos 2026: una galería imperdible

La Vendimia Para Todos sopló las 30 velitas reafirmando su lugar como el corazón palpitante de la diversidad en el país. No te pierdas la galería de fotos.

Diego Quiroga

Diego Quiroga

Una edición aniversario que convocó a mendocinos y turistas. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

Una edición aniversario que convocó a mendocinos y turistas. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

Acompañados por un clima amigable, el pulso del calendario de los festejos vendimiales llegó a su fin. Gabriel y Fernando Canci volvieron a demostrar por qué su creación es un sello de exportación. El Arena Maipú abrió sus puertas a las 22 para recibir "VPT 30 años".

Se trató de una edición que no solo celebró el pasado, sino que miró de frente al futuro. La atmósfera, cargada de una elegancia audaz, anticipaba lo que sería una noche de alto impacto sensorial, donde la narrativa de la diversidad se entrelazó con la Vendimia.

Un viaje inmersivo entre la IA y el talento local

La propuesta visual de este año marcó un quiebre respecto a ediciones anteriores. El escenario cobró vida mediante el uso estratégico de Inteligencia Artificial, proyectando animaciones que envolvieron a los asistentes en un universo en constante mutación. El relato y la historia se potenció con el despliegue de los más de 50 artistas en escena. La dirección de la productora Brotherhood logró una amalgama perfecta entre los bits y el calor humano de bailarines, acróbatas y performers que vibraron bajo las luces.

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Flamantes majestades recién elegidas en Vendimia para Todxs.

Flamantes majestades recién elegidas en Vendimia para Todxs.

Con un despliegue que remitió de inmediato a la mística de las marquesinas de Broadway y el brillo inagotable de Las Vegas, el show integró la competencia por el cetro y la corona de forma orgánica. Los aspirantes a las coronas no fueron meros espectadores, sino protagonistas de cuadros musicales dinámicos. Actuando como el hilo conductor de esta historia de tres décadas, Gabriel Canci se lució como Maestro de Ceremonias, hilvanando relatos que rescataron la esencia under de aquellos primeros años hasta la masividad cosmopolita que la VPT ostenta hoy.

Tributos y raíces pop

Uno de los picos emocionales de la velada llegó con el homenaje a Raffaella Carrá. El tributo musical a la diva italiana, ícono eterno de la cultura LGBTQI+, funcionó como un puente generacional que puso a todo el Arena a cantar. Esta elección no fue azarosa; reforzó el carácter aspiracional y cultural de una fiesta que sabe honrar sus raíces mientras. La calidad interpretativa del equipo de baile en este segmento elevó la energía del Arena Maipú, preparando el terreno para el momento más esperado.

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Más de 50 artistas recrearon la mística de los grandes producciones de Las Vegas y Broadway.

Más de 50 artistas recrearon la mística de los grandes producciones de Las Vegas y Broadway.

Tras una votación electrónica que mantuvo el suspenso hasta el último segundo, el público dictó su sentencia soberana. Lucila Bastías y Karim Seim se alzaron con los atributos de Reina y Rey Nacional de la Vendimia para Todxs, mientras que en la categoría drag queen, siempre una de las más ovacionadas por su despliegue artístico, coronó a Anya First. Los flamantes representantes asumen el compromiso de portar una corona que, en este 2026, carga con el peso y el orgullo de treinta años de lucha y visibilidad en la provincia de Mendoza.

Beats y clímax en la pista de baile

Cuando la coronación dio paso a la celebración pura, la pista se convirtió en un santuario de la escena alternativa local. El set B2B de Dj VIKO y Mansa DJ marcó un ritmo contemporáneo que preparó el terreno para el gran regreso de La Cintia, cuya performance fue, sin dudas, el clímax de la madrugada. Finalmente, Ale Castro tomó las bandejas para cerrar la jornada con un pulso tecno ultra bailable.

Mirá la galería de fotos de la Vendimia para Todos:

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Teté Urquiza, Tito Bustos, Gabriela Testa, Gabriel Canci, Tadeo García Zalazar, Diego Gareca y Fernando Canci.

Teté Urquiza, Tito Bustos, Gabriela Testa, Gabriel Canci, Tadeo García Zalazar, Diego Gareca y Fernando Canci.

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Viviana Vila se acercó a disfrutar de la Vendimia para todos con un grupo de amigas.

Viviana Vila se acercó a disfrutar de la Vendimia para todos con un grupo de amigas.

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Paula Medina, Reina de mandato cumplido VPT año 2014 y su amigo Agustín Sánchez posando antes de bailarse todo.

Paula Medina, Reina de mandato cumplido VPT año 2014 y su amigo Agustín Sánchez posando antes de bailarse todo.

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Andréa, Soledad, Ruben y Ale con toda la energía para darlo todo en la pista.

Andréa, Soledad, Ruben y Ale con toda la energía para darlo todo en la pista.

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María, Mora, Lola y Eve muy cancheras después del show.

María, Mora, Lola y Eve muy cancheras después del show.

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Fernando Cruz Canci, Gabriel Canci y Tito Bustos.

Fernando Cruz Canci, Gabriel Canci y Tito Bustos.

portada vendimia para todxs
Vendimia para todx 2026 (3)
Luciana y Leonardo elegantes con todo el brillo.

Luciana y Leonardo elegantes con todo el brillo.

Vendimia para todx 2026 (4)
Nadira y Johanna con toda la frescura.

Nadira y Johanna con toda la frescura.

Vendimia para todx 2026 (7)
Rocío, Ailin y Rodri disfrutando la noche.

Rocío, Ailin y Rodri disfrutando la noche.

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Gaby Canci y el cirujano plástico Néstor Arraes.

Gaby Canci y el cirujano plástico Néstor Arraes.

Vendimia para todx 2026 (8)
Lucas Castro junto a su amiga Nabila.

Lucas Castro junto a su amiga Nabila.

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Gabriela Testa, presidente del Emetur, y Tito Bustos, creador de la Vendimia Gay.

Gabriela Testa, presidente del Emetur, y Tito Bustos, creador de la Vendimia Gay.

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El espectáculo, siempre colmado de color.

El espectáculo, siempre colmado de color.

Vendimia para todx 2026 (9)
Lichi y Andrea pasando una velada única.

Lichi y Andrea pasando una velada única.

Vendimia para todx 2026 (10)
Kevin, Priscila, Joel y Juampi.

Kevin, Priscila, Joel y Juampi.

Vendimia para todx 2026 (11)
Ivana Racca y Agostina luciendo frescas.

Ivana Racca y Agostina luciendo frescas.

Vendimia para todx 2026 (12)
Pia Vega primera virrreina trans de la Vendimia Santa Rosa junto a Lola Llanos.

Pia Vega primera virrreina trans de la Vendimia Santa Rosa junto a Lola Llanos.

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Gabriel Canci y Victoria Dion.

Gabriel Canci y Victoria Dion.

Vendimia para todx 2026 (13)
Diego, Mauri, Verito y Oscar.

Diego, Mauri, Verito y Oscar.

Vendimia para todx 2026 (14)
Antonella Ramírez y Diego Quiroga en plena cobertura para MDZ.

Antonella Ramírez y Diego Quiroga en plena cobertura para MDZ.

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Vendimia para todx 2026 (15)
Dupla imbatible: Chory junto a María Emilia Marín.

Dupla imbatible: Chory junto a María Emilia Marín.

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Gabriel Canci hizo cambio de look y se encontró con Claudia Rivero.

Gabriel Canci hizo cambio de look y se encontró con Claudia Rivero.

Vendimia para todx 2026 (16)
Ger, Martin, Santi, Niki, y Maria Lis de la banda Kush Mama.

Ger, Martin, Santi, Niki, y Maria Lis de la banda Kush Mama.

Vendimia para todx 2026 (17)
Diosas: Christina y Samantha

Diosas: Christina y Samantha

Vendimia para todx 2026 (18)
Marcelo, Shirley, Lucas, Ale y Gerardo.

Marcelo, Shirley, Lucas, Ale y Gerardo.

Vendimia para todx 2026 (19)
Leonel y El Joni con la mejor onda.

Leonel y El Joni con la mejor onda.

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