Todos los Sociales de la Vendimia para Todos 2026: una galería imperdible

La Vendimia Para Todos sopló las 30 velitas reafirmando su lugar como el corazón palpitante de la diversidad en el país. No te pierdas la galería de fotos.

Una edición aniversario que convocó a mendocinos y turistas. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

Acompañados por un clima amigable, el pulso del calendario de los festejos vendimiales llegó a su fin. Gabriel y Fernando Canci volvieron a demostrar por qué su creación es un sello de exportación. El Arena Maipú abrió sus puertas a las 22 para recibir "VPT 30 años".

Se trató de una edición que no solo celebró el pasado, sino que miró de frente al futuro. La atmósfera, cargada de una elegancia audaz, anticipaba lo que sería una noche de alto impacto sensorial, donde la narrativa de la diversidad se entrelazó con la Vendimia.

Un viaje inmersivo entre la IA y el talento local La propuesta visual de este año marcó un quiebre respecto a ediciones anteriores. El escenario cobró vida mediante el uso estratégico de Inteligencia Artificial, proyectando animaciones que envolvieron a los asistentes en un universo en constante mutación. El relato y la historia se potenció con el despliegue de los más de 50 artistas en escena. La dirección de la productora Brotherhood logró una amalgama perfecta entre los bits y el calor humano de bailarines, acróbatas y performers que vibraron bajo las luces.

VPT-30-AÑOS (12) Flamantes majestades recién elegidas en Vendimia para Todxs. Foto: Maru Mena - MDZ Con un despliegue que remitió de inmediato a la mística de las marquesinas de Broadway y el brillo inagotable de Las Vegas, el show integró la competencia por el cetro y la corona de forma orgánica. Los aspirantes a las coronas no fueron meros espectadores, sino protagonistas de cuadros musicales dinámicos. Actuando como el hilo conductor de esta historia de tres décadas, Gabriel Canci se lució como Maestro de Ceremonias, hilvanando relatos que rescataron la esencia under de aquellos primeros años hasta la masividad cosmopolita que la VPT ostenta hoy.

Tributos y raíces pop Uno de los picos emocionales de la velada llegó con el homenaje a Raffaella Carrá. El tributo musical a la diva italiana, ícono eterno de la cultura LGBTQI+, funcionó como un puente generacional que puso a todo el Arena a cantar. Esta elección no fue azarosa; reforzó el carácter aspiracional y cultural de una fiesta que sabe honrar sus raíces mientras. La calidad interpretativa del equipo de baile en este segmento elevó la energía del Arena Maipú, preparando el terreno para el momento más esperado.