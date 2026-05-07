Los taxistas tienen su día: conocé la curiosa historia detrás de cada 7 de mayo

Cada 7 de mayo, en Argentina, se conmemora el Día Nacional del Taxista , una fecha que no solo rinde homenaje a los trabajadores del volante sino que también tiene una historia política y social muy particular que pocos conocen.

Esta efeméride recuerda el primer convenio colectivo de trabajo que comenzó a regular la actividad, pero el dato que le da un peso simbólico enorme es otro: el Día del Taxista coincide con el nacimiento de Eva Perón, quien fue la fundadora del Sindicato de Taxistas Argentinos en 1950, lo que marcó para siempre la relación entre el gremio y la figura de la abanderada de los humildes.

La conexión entre Evita y los taxistas no es un dato menor porque, además de la fundación del sindicato, existe un símbolo físico que recuerda ese vínculo en pleno corazón de Puerto Madero. Se trata del Monumento al Taxista, una obra que nació gracias a una iniciativa del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal y fue realizada en tamaño natural e inaugurada el 16 de noviembre de 2012.

La escultura representa a un hombre apoyado en su taxi, y el auto elegido es un Siam Di Tella 1500, un modelo que era uno de los más usados en la década del 60 y que hoy, para los más jóvenes, suena casi a arqueología. El artista plástico Fernando Pugliese fue el autor de esta obra que está ubicada en la esquina de Avenida de los Italianos y Macacha Güemes, y que se convirtió en un punto de encuentro para los trabajadores del volante y también en una curiosidad turística para quienes pasean por la zona.

Cada 7 de mayo, los taxistas argentinos celebran su día recordando el convenio colectivo que les dio derechos laborales y la figura de Eva Perón que los organizó como gremio. Una historia que, aunque muchos la desconozcan, está grabada en el asfalto y en el bronce de ese monumento que mira hacia el Río de la Plata como esperando que pase un cliente.