Detuvieron a un taxista con 300 ampollas de fentanilo ocultas bajo de su asiento

El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional en la Ruta Provincial Nº 34. El fármaco, de origen paraguayo y sin aval legal, es un potente opioide sintético hasta 100 veces más fuerte que la morfina.

Tras realizar las pruebas de orientación de campo, el resultado confirmó que se trataba de fentanilo producido por un laboratorio de la República del Paraguay.

En un operativo de control preventivo en la provincia de Corrientes, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un cargamento ilegal de fentanilo, conocido mundialmente como la "droga zombi" por su extrema potencia. El hallazgo se produjo durante la madrugada de este jueves, cuando un taxista fue detenido transportando 300 ampollas de la sustancia ocultas en el habitáculo del vehículo.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó”. Los uniformados realizaban una patrulla eventual sobre la Ruta Provincial Nº 34, a la altura del cementerio “Santo Tomás”, cuando detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Classic que funcionaba como taxi.

Al inspeccionar el rodado, que circulaba únicamente con el conductor, los gendarmes detectaron tres cajas ocultas debajo del asiento del chofer. Al no contar con la documentación que avalara la tenencia ni el transporte de los fármacos, se dio intervención inmediata a la Justicia Federal.

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Fentanilo de origen extranjero Peritos de Criminalística y Estudios Forenses abrieron las cajas y contabilizaron un total de 300 ampollas (de 2 miligramos cada una). Tras realizar las pruebas de orientación de campo, el resultado confirmó que se trataba de fentanilo producido por un laboratorio de la República del Paraguay.