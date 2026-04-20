Salió a la luz el video del robo de fentanilo en el Hospital Houssey: así actuó la anestesióloga detenida

Hace exactamente una semana, se conoció la noticia de la captura de Florencia Amaya (34) , una anestesióloga detenida por el robo de fármacos en el Hospital Houssey. Tras una investigación iniciada desde el Municipio de Vicente López, un allanamiento en Castelar significó su aprehensión. En las últimas horas, se conocieron las grabaciones del nosocomio de la médico retirando los fármacos.

Justamente, estas grabaciones fueron tomadas en el momento en que Amaya presentó una orden firmada por ella misma solicitando dos frascos de fentanilo y uno de midazolam. Sin embargo, al procesar la receta, el farmacéutico detectó que la paciente mencionada no figuraba en los registros del hospital. No había ingresado por guardia, no estaba internada ni tenía historial clínico en la institución, lo que encendió las alarmas y dio inicio a la investigación en su contra.

El registro filmográfico mostró cómo la anestesióloga llevó adelante el trámite para retirar dichas sustancias de la farmacia del hospital.

Acompañada de una mujer, Amaya llenó ella misma algunos documentos que luego presentó ante las autoridades del nosocomio.

Tras la denuncia de las autoridades del hospital, la fiscal Marcela Semería analizó estas grabaciones y comprobó que el retiro de los fármacos ocurrió en fechas donde no había cirugías programadas que justificaran dicho uso.

Quién es la detenida

Además, desde la Municipalidad se centraron en destacar que la médica detenida en Castelar no pertenece a la planta municipal, sino que su servicio era contratado a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), a la que destacaron como la entidad responsable de la designación de estos especialistas para cubrir las guardias y servicios en el hospital.

Cabe recordar que la profesional había renunciado a dicha asociación en febrero último, coincidiendo con el mes en que se registró el robo.

Amaya se presentaba en su perfil profesional como una médica argentina bilingüe que se encuentra en la etapa final de su residencia en Anestesiología, Reanimación y Manejo del Dolor dentro del sistema de salud pública.

Según sus propias proyecciones académicas y laborales, el siguiente paso en su carrera era radicarse en Suecia para integrarse plena y culturalmente en dicho país.

En un texto escrito por ella, entre sus objetivos declarados se destacaba la ampliación de sus campos de pericia y la continuación de su formación de posgrado, con un interés particular en áreas sensibles como la seguridad del paciente, el cuidado integral del dolor crónico, la farmacovigilancia y la medicina perioperatoria.

Paradójicamente, las acusaciones actuales por el robo y manipulación de fármacos críticos chocan de frente con estos intereses profesionales relacionados con la vigilancia y el uso seguro de medicamentos. Además, la detención claramente será un difícil obstáculo para sus planes en el extranjero.

Los investigadores creen, por el momento, que el robo no estaba destinado al tráfico ilegal o la venta, sino al autoconsumo derivado de presuntas adicciones que admitió Amaya poco después de su detención.

Qué hallaron del allanamiento en Castelar

Durante el procedimiento en su domicilio, los agentes de la Superintendencia de Investigación contra el Narcotráfico encontraron múltiples ampollas de fármacos rotas, entre ellas una de fentanilo, lo que sugiere un intento de descarte o consumo inmediato.

Además de fentanilo, entre los fármacos, la Policía secuestró midazolam, succinilcolina, haloperidol, fluoxetina y biperideno.

Por ahora, la médica continúa detenida mientras se analiza el historial de farmacia del Hospital Houssay para determinar desde cuándo se realizaban estas maniobras y cuál es el faltante total de stock de estupefacientes.