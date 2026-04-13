Quién es la médica detenida por robar fentanilo en Vicente López: la investigación que llevó a su captura

La detención de la anestesióloga Florencia Amaya (34) en su domicilio de Castelar fue el resultado de un seguimiento administrativo desde la Municipalidad de Vicente López. Desde la comuna bonaerense confirmaron que la investigación surgió a partir de una denuncia impulsada luego de detectar irregularidades en el manejo de estupefacientes dentro del Hospital Houssay . De acuerdo con lo denunciado, el hecho que desencadenó todo ocurrió el 12 de febrero . Amaya se presentó en la farmacia del nosocomio y entregó una receta para retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam .

Sin embargo, su engaño se destapó a partir del protocolo de control, donde saltó que la paciente que figuraba en el formulario nunca había sido atendida ni internada en el hospital.

Pero la denuncia municipal no solo se basó en el cruce de datos de la farmacia. El accionar de Amaya quedó registrado por las cámaras de seguridad aportadas por el Municipio, donde se observa el momento en que la profesional retira los fármacos bajo la falsa orden médica.

Este registro visual fue clave para que la fiscal Marcela Semería y la División Operaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) procedieran con el allanamiento. "La investigación surge de una denuncia nuestra", enfatizaron fuentes municipales, remarcando que el control interno fue el que permitió exponer el robo de fármacos.

Además, desde la Municipalidad se centraron en destacar que la médica detenida en Castelar no pertenece a la planta municipal, sino que su servicio era contratado a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), a la que destacaron como la entidad responsable de la designación de estos especialistas para cubrir las guardias y servicios en el hospital.

Cabe recordar que la profesional había renunciado a dicha asociación en febrero último, coincidiendo con el mes en que se registró el robo.

Amaya se presentaba en su perfil profesional como una médica argentina bilingüe que se encuentra en la etapa final de su residencia en Anestesiología, Reanimación y Manejo del Dolor dentro del sistema de salud pública.

Según sus propias proyecciones académicas y laborales, el siguiente paso en su carrera era radicarse en Suecia para integrarse plena y culturalmente en dicho país.

En un texto escrito por ella, entre sus objetivos declarados se destacaba la ampliación de sus campos de pericia y la continuación de su formación de posgrado, con un interés particular en áreas sensibles como la seguridad del paciente, el cuidado integral del dolor crónico, la farmacovigilancia y la medicina perioperatoria.

Paradójicamente, las acusaciones actuales por el robo y manipulación de fármacos críticos chocan de frente con estos intereses profesionales relacionados con la vigilancia y el uso seguro de medicamentos. Además, la detención claramente será un difícil obstáculo para sus planes en el extranjero.

Qué hallaron del allanamiento en Castelar

Durante el procedimiento en su domicilio, los agentes de la Superintendencia de Investigación contra el Narcotráfico encontraron múltiples ampollas de fármacos rotas, entre ellas una de fentanilo, lo que sugiere un intento de descarte o consumo inmediato.

Además de fentanilo, entre los fármacos, la Policía secuestró midazolam, succinilcolina, haloperidol, fluoxetina y biperideno.