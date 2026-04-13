Una anestesióloga fue detenida por robar fentanilo del Hospital de Vicente López

Tras un allanamiento en su casa de Castelar, donde encontraron varias ampollas de fentanilo, la anestesióloga quedó detenida en pleno escandalo del propofol.

El robo de fentanilo se aplicó en la farmacia del Hospital Houssay de Vicente López.

Un nuevo caso de robo de fármacos se destapó dentro del sistema sanitario. Este lunes, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a una anestesióloga de 34 años acusada de inventar falsas cirugías para sustraer fentanilo del Hospital Municipal Bernardo A. Houssay. En su casa encontraron varias ampollas, presuntamente propiedad del nosocomio.

La investigación se inició tras una denuncia de las autoridades del hospital, quienes detectaron una anomalía en los registros de su farmacia. El "error" que delató a la profesional fue un intento de falsificación que no logró superar los controles del centro médico.

De acuerdo a lo publicado por Infobae, la médica intentó eludir los estrictos controles de estupefacientes mediante la suscripción de una orden médica apócrifa para una cirugía que terminó comprobándose que era falsa. Además, para esta puso la intervención a nombre de su propia madre.

Los resultados del allanamiento en Castelar y los detalles de la detenida Durante el procedimiento en su domicilio, los agentes de la Superintendencia de Investigación contra el Narcotráfico encontraron múltiples ampollas de fármacos rotas, entre ellas una de fentanilo, lo que sugiere un intento de descarte o consumo inmediato.

Además de fentanilo, entre los fármacos, la Policía secuestró midazolam, succinilcolina, haloperidol, fluoxetina y biperideno.