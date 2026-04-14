Robó casi 100 kilos de ropa, se escondió en una casa de Las Heras y lo encerraron: fue detenido

Un sindicado ladrón fue detenido la noche de este lunes luego de ocultarse en la casa de un vecino de Las Heras . Allí, un obrero lo encerró y dio aviso a las autoridades, que lo pusieron tras las rejas. Al parecer, horas antes el sujeto robó casi 100 kilos de ropa en un local comercial.

De acuerdo con la información policial, habían pasado algunos minutos de las 20 cuando la propietaria de un negocio de ropa, ubicado sobre calle Salvador Civit al 1.100 de El Algarrobal , advirtio que le faltaban dos fardos con mercadería, cada uno con un peso de 45 kilos.

Frente a eso, le solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad al dueño de un frigorífico colindante a su local y mediante las imágenes confirmaron que a las 17 del domingo ingresó un sujeto y se llevó los bolsones con ropa, relataron las fuentes del caso.

A partir de las averiguaciones practicadas por la propia víctima, se logró sindicar como autor a un sujeto conocido como Jesús Gutiérrez , quien fue visto trasladando los fardos con prendas de vestir hacia un domicilio cercano, donde alquila una habitación.

Por ese motivo, la mujer le dio aviso a personal policial y se dirigieron hasta el lugar donde reside el sospechoso. Luego de pedir permiso a la propietaria del lugar, ingresaron al inmueble y encontraron parte de la mercadería robada.

Al parecer, el presunto autor del robo logró darse a la fuga previo a la llegada de los efectivos policiales y se dirigió hasta el barrio Marañón. Allí, decidió ocultarse en una de las viviendas y la situación fue advertida por un obrero que estaba trabajando en ese lugar.

La detención del sospechoso

Aparentemente, el trabajador se dio cuenta que el sospechoso estaba escapando de las autoridades, motivo por el que decidió cerrar con llave y luego interceptó una movilidad de la Comisaría 56°, cuyo personal se encontraba patrullando la zona.

Acto seguido, los uniformados irrumpieron en la casa y encontraron al malviviente escondido bajo la cama de una habitación. A partir de las características físicas, constataron que se trataba del presunto autor del robo en la tienda de ropa.

Por eso, el sujeto identificado como Jesús Alan Gutiérrez Camacho (24), fue aprehendido y luego trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.