Cayó un boquetero en Las Heras: lo descubrieron robando una bicicleta por el techo de una casa

Un boquetero fue sorprendido in fraganti robando una bicicleta en una casa de Las Heras. El rodado fue recuperado y el sospechoso terminó preso.

Cristian Alejandro Ojeda Pacheco, el presunto boquetero detenido en Las Heras. (Se pixela el rostro porque puede pasar a rueda de personas)

Un boquetero fue detenido la madrugada del domingo mientras robaba en una casa de Las Heras. El sospechoso fue sorprendido in fraganti mientras se llevaba una bicicleta por el techo de una vivienda. Ante eso, fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El caso se registró minutos antes de las 8 del citado día cuando un llamado a la línea de emergencias 911 para alertar sobre la presencia de sujetos sobre el techo de un domicilio de calle Paso del Portillo.

La detención del boquetero Momentos más tarde, el persona policial arribó al lugar y detectó a un individuo descolgándose del techo de un patio colindante, por lo que se entrevistó a vecinos y confirmaron que no se trataba de un residente de la zona.

Por ese motivo, el sospechoso terminó siendo detenido y sobre el techo de la vivienda los efectivos dieron con una bicicleta rodado 26 y encontraron un boquete de unos 25 de diámetro, detallaron las fuentes del hecho.

WhatsApp Image 2026-04-12 at 12.35.06(1) La bicicleta recuperada en el procedimiento. Gentileza.