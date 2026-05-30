El taxista que violó la perimetral había acosado a su ex 25 veces en los últimos tres meses

La Justicia de Tucumán imputó al taxista por hostigamiento, amenazas y desobedecer la restricción. El caso se hizo viral por un video.

La Justicia de Tucumán imputó a un taxista de 34 años por hostigamiento, amenazas y desobediencia a la restricción perimetral.

La Justicia de Tucumán imputó este viernes a Carlos Luciano Nieva, el taxista de 34 años acusado de protagonizar una escalada de violencia contra su ex pareja, a quien habría amenazado, acosado y hostigado en al menos 25 oportunidades durante los últimos tres meses.

El caso tomó notoriedad pública luego de que se viralizara un video en el que se observa al hombre atacando el vehículo en el que viajaba la víctima junto a familiares y amigas. Sin embargo, la investigación sostiene que ese episodio fue apenas uno de una larga serie de hechos denunciados desde febrero.

Según la acusación, Nieva incumplió reiteradamente una restricción de acercamiento vigente desde el 10 de febrero y utilizó distintas líneas telefónicas y perfiles de WhatsApp para enviar mensajes, audios y videos intimidatorios tanto a la joven como a personas de su entorno.

Entre las amenazas atribuidas al imputado figuran frases de extrema gravedad, en las que advertía que iba a matar a la víctima y a otros familiares. La fiscalía presentó como prueba registros audiovisuales, fotografías de daños materiales, pericias sobre el vehículo utilizado por el acusado y un informe médico que confirmó que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales.

El taxista del video viral El último episodio ocurrió el domingo pasado en la ciudad de Concepción. De acuerdo con la denuncia, Nieva interceptó a su ex pareja cuando salía junto a otras mujeres, golpeó el parabrisas de una camioneta familiar y llegó a subirse al capot mientras el vehículo intentaba alejarse. La situación se detuvo por la intervención de transeúntes.