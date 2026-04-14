La insólita frase de dos delincuentes tras robarle $10 millones a una jubilada: "Tenemos abuela"

Dos delincuentes asaltaron a una mujer de 83 años en La Plata, le robaron cerca de 10 millones de pesos e intentaron calmarla con una insólita frase.

La jubilada se encontraba contando la recaudación cuando dos ladrones la sorprendieron en La Plata.

El robo ocurrió en la ciudad de La Plata este martes, donde dos delincuentes interceptaron a una mujer de 83 años que se encontraba en su casa, ubicada en la calle 14 entre 66 y 67. Allí, los dos hombres le robaron todo el dinero, estimado en aproximadamente 10 millones de pesos, y utilizaron una insólita frase para intentar calmarla.

Los ladrones estaban vestidos con ropa oscura y, si bien no estaban armados con armas de fuego, sorprendieron a la jubilada con un cuchillo cuando contaba la recaudación en un kiosco que funciona dentro de su hogar.

La frase de los ladrones para calmar a jubilada Allí, ambos intentaron calmar a la mujer después de reducirla y, tras revisar la casa en busca de objetos de valor, se llevaron entre 9 y 10 millones de pesos en efectivo con algunas joyas.

En ese momento fue cuando buscaron calmar a la mujer diciéndole que: "No te vamos a hacer nada, tenemos abuela".