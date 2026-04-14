La insólita frase de dos delincuentes tras robarle $10 millones a una jubilada: "Tenemos abuela"
Dos delincuentes asaltaron a una mujer de 83 años en La Plata, le robaron cerca de 10 millones de pesos e intentaron calmarla con una insólita frase.
El robo ocurrió en la ciudad de La Plata este martes, donde dos delincuentes interceptaron a una mujer de 83 años que se encontraba en su casa, ubicada en la calle 14 entre 66 y 67. Allí, los dos hombres le robaron todo el dinero, estimado en aproximadamente 10 millones de pesos, y utilizaron una insólita frase para intentar calmarla.
Los ladrones estaban vestidos con ropa oscura y, si bien no estaban armados con armas de fuego, sorprendieron a la jubilada con un cuchillo cuando contaba la recaudación en un kiosco que funciona dentro de su hogar.
La frase de los ladrones para calmar a jubilada
Allí, ambos intentaron calmar a la mujer después de reducirla y, tras revisar la casa en busca de objetos de valor, se llevaron entre 9 y 10 millones de pesos en efectivo con algunas joyas.
En ese momento fue cuando buscaron calmar a la mujer diciéndole que: "No te vamos a hacer nada, tenemos abuela".
Al retirarse, dejaron a la señora encerrada en el baño para poder escaparse, donde quedó atrapada varios minutos pidiendo ayuda hasta que finalmente pudo escapar y alertar a la Policía.