Violento robo: se resistió a dos motochorros mientras esperaba el colectivo y lo mataron

Un hombre fue asesinado por motochorros en Almirante Brown mientras esperaba el colectivo. Los sospechosos fueron detenidos tras rastrear el celular robado.

El trágico hecho ocurrió en Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, donde un hombre de 46 años que esperaba el colectivo para ir a trabajar fue abordado por dos motochorros que intentaron robarle la mochila. La víctima se resistió y murió tras recibir un disparo.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes se conocieron en las últimas horas, aunque el robo había ocurrido el pasado viernes. Además, los dos delincuentes fueron detenidos después de que la Policía rastreará el celular que le habían robado a la víctima.

El momento del robo al hombre en Almirante Brown En el video se puede observar al hombre, identificado como Darío Gabriel Mansilla, sobre la vereda con una mochila, esperando el colectivo para dirigirse a su trabajo. En ese momento, una moto con dos personas a bordo se aproxima en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Dihel, donde intentan quitarle sus pertenencias.

Robo Almirante Brown Tras resistirse, los asaltantes lograron arrebatarle la mochila. Mansilla comenzó a correr al delincuente que se la había sustraído, lo que provocó que el otro motochorro, que aguardaba en la moto, le disparara a quemarropa.

Sin lograr recuperar sus pertenencias, el delincuente se subió nuevamente a la moto y escapó junto a su cómplice, mientras que Mansilla cayó desplomado sobre la vereda tras el disparo. Segundos después, dos personas se acercaron para asistir a la víctima y alertaron a la Policía, que al llegar confirmó su fallecimiento. Según explicó su esposa, el hombre también padecía problemas cardíacos.