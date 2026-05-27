Subieron como pasajeros, sacaron un arma y le robaron el auto a un chofer de aplicación

La víctima levantó a tres hombres que solicitaron un viaje hacia La Estanzuela. Durante el recorrido, uno de ellos lo amenazó con un arma y le robó el vehículo y el celular.

Los sospechosos amenazaron al chofer con un arma y le robaron el auto. (Imagen ilustrativa).

Un nuevo hecho de inseguridad se registró a Godoy Cruz durante la noche del martes, cuando un chofer de aplicación de viajes fue asaltado por tres delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros y bajo amenazas con arma de fuego terminaron robándole el automóvil y un celular.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió a las 22 , cuando la víctima, un hombre de 55 años, levantó a tres sujetos en inmediaciones de calles Morón y Costanera para realizar un viaje con destino al barrio La Estanzuela.

El asalto durante el recorrido Según denunció la víctima, mientras circulaban hacia el destino solicitado, uno de los hombres que viajaba en el asiento trasero sacó un arma de fuego corta y comenzó a amenazarlo. Bajo intimidaciones, los delincuentes obligaron al conductor a entregar el automóvil, un Fiat Cronos , además de un teléfono celular.