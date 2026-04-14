"La cara del rata": quedó filmado el robo en una tienda otaku de la Sexta Sección y el autor fue escrachado

Un malviviente robó en una tienda de la Sexta Sección y fue escrachado por la dueña. En el video se ve con claridad el rostro del autor.

Las capturas del video que subieron desde el comercio a las redes sociales tras el robo.

Un malviviente fue escrachado por un robo ocurrido este martes en una tienda otaku de la Sexta Sección, en la Ciudad de Mendoza. El sospechoso fue captado por una cámara de seguridad mientras sustraía prendas de vestir de un exhibidor. La propietaria pidio ayuda en las redes sociales para identificarlo.

El episodio tuvo lugar alrededor del mediodía cuando el sujeto ingresó a Loalva Store, un comercio ubicado en calle Jorge A. Calle al 700, y se acercó a un perchero con ropa para la venta.

Acto seguido, tomó algunas prendas, las sacó del exhibidor y salió rápidamente del negocio, dándose a la fuga con la mercedería.

El video del robo Embed - Robo Sexta Sección Tras el hecho, la propietaria del local advirtió el faltante de ropa y revisó las cámaras de seguridad, descubriendo el accionar del maleante.