Una camioneta robada fue recuperada en tiempo récord y atraparon a un sospechoso en Las Heras

Un operativo policial permitió recuperar en poco tiempo una camioneta robada la mañana de este lunes en Las Heras . El sospechoso se ocultó en un domicilio cercano a la casa de la víctima y fue descubierto por un vecino de la zona. Por eso, terminó detenido y a disposición de la Justicia.

El caso tuvo su inicio minutos antes de las 9 luego de que personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) tomó conocimiento sobre una Peugeot 2008 Feline 1.6 fue sustraída en una vivienda de calle Democracia , en el interior del barrio Santa Teresita.

Frente a eso, se iniciaron los patrullajes por las inmediación y, en medio de esas tareas, los policías fueron alertados de que la camioneta fue vista cerca del cruce de calle Ameghino y la Lateral Oeste del Acceso Norte .

Cuando los uniformados se dirigieron hasta ese sector, localizaron el vehículo robado en el interior de un pasillo comunero del barrio Jesús Salvador . En ese lugar dieron con un testigo, quien relató que observó a un sujeto bajar de la camioneta y luego lo perdió de vista.

Frente a esa situación, se solicitaron los trabajos de la Policía Científica en la escena, pero mientras se avanzaba con las labores pertinentes tras el hallazgo del rodado sustraído, escucharon ruidos extraños desde la propiedad colindante.

La detención del sospechoso

Seguidamente, el dueño de ese inmueble salió a la calle y le explicó a los funcionarios públicos que tenía retenido a un presunto ladrón en el patio delantero de su casa. Por eso, los efectivos fueron a aprehenderlo y durante la requisa descubrieron que tenía entre sus prendas documentación del dueño de la Peugeot 2008 y algunas pertenencias de dudoso origen: un destornillador, una llave francesa, un disco de corte y un celular Samsung Galaxy J6+.

Por ese motivo, el sujeto, identificado como Enzo Zacarías Torno Quiroga, de 24 años, quedó sindicado como autor del robo de la camioneta y fue trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, donde permanecía alojado a la espera de que se defina su situación procesal.

En tanto, en la escena se avanzaron con los peritajes correspondientes y también se le dio intervención a personal de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones.