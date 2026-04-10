Aparatoso accidente en el Acceso Sur generó caos vehicular

Un aparatoso accidente en el Acceso Sur entre Rawson y Sarmiento generó demoras en el tránsito. Una camioneta se subió al guardarraíl.

Esta tarde, se registraron demoras en el Acceso Sur por un aparatoso accidente entre Rawson y Sarmiento en dirección a Luján de Cuyo. Tras el choque se armaron largas filas que indignaron a los conductores.

Accidente en el Acceso Mendoza Accidente en el Acceso Mendoza. Juan Ignacio Blanco/ MDZ El accidente en el Acceso Sur En las imágenes se ve una camioneta de gran porte blanca doble cabina arriba del guardarraíl y otro vehículo. Además, una camioneta de la Policía de Mendoza en el carril opuesto.

Siniestros viales en los accesos Esta semana también hubo caos vehicular porque una persona se arrojó del puente Pécora y fue arrollada por un camión. En el momento, se armó un gran operativo que generó demoras en el tránsito. En ese contexto se registró un accidente menor entre dos autos.