Caos vehicular en el Acceso Este por un accidente y un muerto

Las filas de autos alcanzan los 40 minutos. Según la primera información, hay un accidente y un muerto cerca del puente de Murialdo de Acceso Este.

En el Acceso Este hay un choque entre dos autos

Conductores que circulan por el Acceso Este reportan largas filas. Según la primera información, hay un accidente menor entre dos autos y unos 200 metros hacia el este una persona fallecida en el medio del camino. Hay un gran despliegue policial y efectivos trabajando en el lugar.

Caos en el Acceso Este Caos vehicular en el Acceso Este Caos vehicular en el Acceso Este. Gentileza Según las personas que circulan en dirección al este, las demoras por el caos vehicular en el Acceso Este alcanzan los 40 minutos.

En el accidente menor no se registraron heridos de gravedad. Según trascendidos, la persona muerta se habría arrojado del puente que está a la altura de la cancha de Murialdo y habría sido atropellada por una camioneta.