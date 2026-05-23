Desde Nueva York, una mirada provocadora sobre la intimidad

El actor presenta 5 veces en una noche, una obra que indaga con humor en los desencuentros sexuales y los miedos íntimos.

Tras protagonizar algunos de los títulos más emblemáticos de la cartelera porteña y consolidar su carrera en la competitiva escena de Nueva York, el actor, director y cantante Tati Pereira Colombo regresa al país con una propuesta que busca incomodar y hacer reír por igual: "5 veces en una noche". En esta obra Tati no solo despliega su faceta actoral, sino que también firma la adaptación local de la pieza.

A partir de la pregunta: ¿Por qué nos incomoda tanto la intimidad?, podemos profundizar en un viaje a través de cinco desencuentros sexuales que reflejan nuestras inseguridades y miedos más profundos, invitando al espectador a retirarse de la sala con reflexiones profundas sobre la sexualidad. "Los jóvenes nos hacemos los abiertos en un montón de cosas, pero apenas tocamos temáticas vinculadas al sexo nos metemos todos para adentro en dos segundos", afirma Tati sobre la paradoja que explora la obra: en una era de sobreexposición digital, la conexión íntima sigue siendo el gran desafío humano.

TATI2 Tati Pereira Colombo regresa al país con una propuesta que busca incomodar y hacer reír por igual. Gentileza.

El actor presenta 5 veces en una noche La propuesta llega a la Argentina tras un exitoso paso por los escenarios neoyorquinos, donde Tati fue parte de la puesta original. El actor realizó un meticuloso trabajo de "traducción de códigos culturales" junto a Serenity Frank, se reescribieron modismos, chistes y referencias para que el humor de la pieza conectara directamente con la idiosincrasia de argentina.