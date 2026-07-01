Sorpresa en Nueva York: activistas escalaron el Empire State, desplegaron una bandera y terminaron detenidos

Dos activistas enmascarados escalaron este miércoles, sin permiso y sin protección, la antena del Empire State Building de Nueva York . En la cima, desplegaron una pancarta con un mensaje a favor del amor y la paz . Luego, protagonizaron una propuesta de matrimonio antes de ser detenidos por la Policía.

Se trataba de un hombre y una mujer que subieron hasta la antena del edificio, de 443 metros de altura, sin protección. Ambos estaban encapuchados, con el rostro cubierto y vestidos completamente de negro.

La acción generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona y obligó a la Policía de Nueva York a desplegar un importante operativo frente al edificio y en sus alrededores. Una vez que llegaron a la parte más alta, los activistas desplegaron una bandera negra con letras blancas. El mensaje estaba escrito en inglés y apuntaba a una consigna de amor, paz y rechazo a la guerra.

“Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”, se leía en la pancarta que flamearon desde la antena.

La peligrosa escalada quedó registrada por una cámara con la que la mujer transmitía en vivo para sus redes sociales. Según trascendió, ella había anticipado en su cuenta de Instagram que subiría junto a su compañero al histórico rascacielos.

Las imágenes también fueron captadas desde un helicóptero por medios locales. En esos registros se pudo ver cómo ambos descendieron algunos metros desde la antena hasta una plataforma cercana a la cima del Empire State Building.

Allí ocurrió otro momento que llamó la atención: el hombre se arrodilló para pedirle matrimonio a la mujer. La escena terminó con un beso y un abrazo entre ambos, todavía en una zona de extrema altura. La secuencia combinó una protesta visual, una acción de alto riesgo y una propuesta sentimental en uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York.

Quiénes son los activistas que subieron al Empire State

La mujer fue identificada como Ángela Nikolau. En sus redes sociales suele publicar videos vinculados con este tipo de actividades extremas. En su perfil se define como “una neo artista que explora la identidad, el miedo y la libertad”. También afirma: “Mi sueño es empujar los límites de lo que es empujable en el arte”.

El hombre aparece en redes sociales como Beerkus. Este hombre es DJ y vive en Nueva York. Ambos se mostraron con el rostro tapado durante la acción. Primero desplegaron la pancarta con el mensaje de paz y luego protagonizaron la propuesta de matrimonio cerca de la cima del edificio.