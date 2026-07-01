Murió una famosa modelo tras la tragedia en Venezuela: tenía 23 años y había sido coronada Miss Grand Orlando

El cuerpo de la joven modelo de 23 años apareció junto al de su novio, entre los restos de un edificio de La Guaira, Venezuela.

La modelo y reina de belleza Skarlent Rodríguez, de 23 años, fue hallada sin vida bajo los escombros del edificio donde vivía en La Guaira, Venezuela. La joven permanecía desaparecida desde el 24 de junio -día en que los terremotos azotaron a Venezuela- junto a su novio, José Castro, quien también fue encontrado muerto.

El fallecimiento fue confirmado por su familia a través de la plataforma GoFundMe, donde se había abierto una campaña para recaudar fondos destinados a costear el trabajo de rescatistas. Según la información difundida, ambos fueron encontrados este martes después de varios días de búsqueda.

“Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida, uno al lado del otro, juntos hasta el final”, expresó la familia en el comunicado publicado en la plataforma. El mensaje confirmó el desenlace de la búsqueda que se mantenía desde el día de los terremotos.

Skarlent Rodríguez y José Castro fueron hallados sin vida juntos. Instagram @skarlentrodriguez Rodríguez y Castro estaban desaparecidos desde el 24 de junio, fecha en la que se produjeron los sismos que afectaron distintas zonas de Venezuela. La joven fue localizada bajo los restos del edificio donde residía en La Guaira. Su novio se encontraba junto a ella.

Después de la confirmación, la familia pidió ayuda comunitaria para afrontar los gastos funerarios. En el mismo comunicado, señalaron que la recaudación había acompañado el proceso de búsqueda y que ahora sería necesaria para cubrir los costos posteriores al hallazgo.