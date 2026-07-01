Murió una famosa modelo tras la tragedia en Venezuela: tenía 23 años y había sido coronada Miss Grand Orlando
El cuerpo de la joven modelo de 23 años apareció junto al de su novio, entre los restos de un edificio de La Guaira, Venezuela.
La modelo y reina de belleza Skarlent Rodríguez, de 23 años, fue hallada sin vida bajo los escombros del edificio donde vivía en La Guaira, Venezuela. La joven permanecía desaparecida desde el 24 de junio -día en que los terremotos azotaron a Venezuela- junto a su novio, José Castro, quien también fue encontrado muerto.
El fallecimiento fue confirmado por su familia a través de la plataforma GoFundMe, donde se había abierto una campaña para recaudar fondos destinados a costear el trabajo de rescatistas. Según la información difundida, ambos fueron encontrados este martes después de varios días de búsqueda.
“Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida, uno al lado del otro, juntos hasta el final”, expresó la familia en el comunicado publicado en la plataforma. El mensaje confirmó el desenlace de la búsqueda que se mantenía desde el día de los terremotos.
Rodríguez y Castro estaban desaparecidos desde el 24 de junio, fecha en la que se produjeron los sismos que afectaron distintas zonas de Venezuela. La joven fue localizada bajo los restos del edificio donde residía en La Guaira. Su novio se encontraba junto a ella.
Después de la confirmación, la familia pidió ayuda comunitaria para afrontar los gastos funerarios. En el mismo comunicado, señalaron que la recaudación había acompañado el proceso de búsqueda y que ahora sería necesaria para cubrir los costos posteriores al hallazgo.
“Por esta razón, hacemos un llamado a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso, a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela”, indicaron los familiares.
Quién era Skarlent Rodríguez
Skarlent Rodríguez era venezolana y tenía 23 años. Era conocida por su participación en la industria de la moda y en certámenes de belleza. En 2025 fue coronada con el título de Miss Grand Orlando, distinción que marcó una etapa de exposición en su carrera.
Durante su participación en ese concurso, la joven destacó por la promoción de la cultura venezolana y por sus actividades comunitarias, de acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria. En aquel momento, al representar a su ciudad, había expresado: “Esto es más que un título, es una misión ser una voz, guiar con el corazón y dejar una marca de bondad y fuerza”.
Rodríguez había residido en Florida, Estados Unidos. Luego se habría mudado nuevamente a Venezuela junto a su novio, José Castro. Ambos vivían en el edificio de La Guaira donde fueron encontrados después de los terremotos.