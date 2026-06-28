Mamdani mostró su poder en las primarias de Nueva York y desafió al establishment demócrata

El 2026 empezó movido para Donald Trump . La intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro en enero y el inicio de una guerra, en tándem con Israel, contra Irán marcaron la agenda estadounidense y, por qué no, del mundo. Sin embargo, de forma subterránea, pasan otras cosas en el país que administra el primer mandatario estadounidense. Por ejemplo, la reconfiguración de la estructura demócrata de cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre de este año.

El ala izquierda del Partido Demócrata ganó terreno en su pulseada interna, estamos hablando de Nueva York específicamente.

En las primarias del estado, cuyos resultados se definieron este miércoles, los candidatos a la Cámara de Representantes respaldados por el recientemente electo alcalde socialista de la ciudad, Zohran Mamdani , se impusieron en las tres contiendas en las que competían.

Asistimos así a un reordenamiento del mapa de poder demócrata neoyorquino. Teléfono para el establishment partidario.

El barrido de los candidatos de Mamdani se concretó en tres distritos clave. En el 13, la activista Darializa Ávila Chevalier —sin experiencia previa en cargos públicos— protagonizó una de las sorpresas al derrotar al representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

En el 7, la asambleísta Claire Valdez venció al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la disputa por suceder a la representante saliente Nydia Velázquez, en un distrito teñido de progresismo.

Y en el 10, el excontralor de la ciudad y aliado de Mamdani, Brad Lander, dejó en el camino al representante Dan Goldman.

A esos tres triunfos hay que agregarle que cinco candidatos de su entorno ganaron elecciones legislativas estatales, lo que reforzó la imagen de un liderazgo en plena expansión.

Un plus para mirar en todo esto es que varios de los derrotados contaban con el respaldo de figuras de peso como la gobernadora Kathy Hochul y el líder de la bancada demócrata en la Cámara baja, Hakeem Jeffries.

Mamdani, de candidato a armador

La jornada terminó de consolidar a Mamdani como un actor central de la política demócrata local ya que intervino directamente en la selección y promoción de candidatos.

Detrás de la maquinaria construida por Mamdani aparece el sello de los Democratic Socialists of America (DSA), la organización que viene mostrando músculo en Nueva York, pero también en otras primarias demócratas del país, desde Washington hasta Seattle y Los Ángeles.

Este fenómeno empieza a perfilar al ala radical como una alternativa competitiva frente a los liderazgos clásicos del partido, de cara a las elecciones de medio término y a la todavía lejana carrera presidencial de 2028.

Israel y los super PAC, los ejes del debate

Buena parte de las campañas neoyorquinas giró en torno a la relación de Estados Unidos con Israel, donde se expresaron posiciones críticas hacia el gobierno israelí y el respaldo económico estadounidense.

Esto no es un detalle menor ya que es un tema que atravesó casi todas las contiendas y se volvió una línea divisoria dentro del propio partido.

El otro gran protagonista fue la plata y el gasto de los comités de acción política —los super PAC— que alcanzaron cifras récord, con más de 50 millones de dólares volcados a promover candidaturas y financiar campañas negativas.

El caso más resonante fue la interna para reemplazar a Jerrold Nadler, donde la intervención de exfuncionarios y empresas tecnológicas marcaron un nuevo techo de financiamiento.

No todo fue triunfo progresista

Por su puesto que a este avance de la izquierda se le presentó la resistencia del aparato. En el distrito 12, el candidato del establishment, Micah Lasher, se impuso en una disputa que incluyó a Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy; allí Mamdani no intervino.

Además, varias figuras de larga trayectoria retuvieron sus nominaciones. Ejemplo de ellos son Jeffries, Grace Meng, Yvette Clarke, George Latimer y Ritchie Torres.

En el distrito 14, la referente progresista Alexandria Ocasio-Cortez volvió a quedarse con la candidatura, mientras que la gobernadora Hochul y la fiscal general Letitia James avanzaron sin competencia interna.

Hochul, en la mira del nuevo bloque

El corrimiento a la izquierda complica el tablero para la gobernadora. Hasta ahora, Hochul buscó colaborar con Mamdani en iniciativas como la expansión del cuidado infantil, pero resistiendo a las presiones para subir impuestos a los ricos.

Con un bloque socialista cada vez más numeroso, sostener esa posición intermedia se vuelve complejo, es de esperar que desde la órbita de Mamdani empujen para que la mandataria adopte una agenda más progresista en materia tributaria, sanitaria y social.

Qué viene tras las primarias

Con las nominaciones definidas, los candidatos entran en la etapa final de campaña rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

Nueva York se perfila como uno de los estados más observados debido a que varios de sus distritos podrían inclinar la balanza en la disputa por el control de la Cámara de Representantes, donde los demócratas aspiran a recuperar terreno en su pelea con los republicanos.

Puertas adentro, los resultados consolidan un avance para la izquierda y anticipan un escenario de mayor polarización. Traigan pochoclos.