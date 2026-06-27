Una familia argentina que sobrevivió a los terremotos en Venezuela pide regresar al país

La devastación provocada por los terremotos en Venezuela dejó a una familia argentina sin hogar, sin documentos y con un único objetivo: regresar al país. María, oriunda de San Miguel, provincia de Buenos Aires, sobrevivió junto a sus dos hijos al derrumbe del edificio donde vivían. Hoy permanece alojada en un refugio improvisado mientras espera una respuesta para ser repatriada.

La mujer reside desde hace un año en Venezuela junto a su esposo, venezolano nacionalizado argentino, y sus hijos de 7 y 2 años. El día de la tragedia se encontraba fuera de su vivienda, ubicada en El Junquito, al sudoeste de Caracas, cuando comenzaron los movimientos sísmicos.

"Todo se vino abajo en segundos", dijo en una entrevista a la señal TN al describir el caos que se desató en las calles. Según relató, la gente corría desesperada mientras se escuchaban gritos y se levantaban nubes de polvo por el derrumbe de edificios y estructuras. Tras localizar a su esposo, comenzaron a recorrer la zona para dimensionar la magnitud del desastre.

Más tarde lograron recuperar una valija con ropa infantil que el propietario de la vivienda había guardado previamente por falta de espacio en el departamento que alquilaban. "Por suerte era ropa de los chicos y es la que están usando ahora", explicó.

La familia pasó la primera noche en un refugio montado en el barrio de La Candelaria, en el centro de Caracas, donde recibieron asistencia de voluntarios y vecinos. Posteriormente, otra familia que abandonaba la capital les ofreció trasladarlos hasta Puerto La Cruz, donde actualmente se alojan en una pensión de manera provisoria.

"Nuestro sueño es volver a Argentina y estar con nuestra familia. Acá perdimos todo, desapareció el esfuerzo de años en apenas un minuto", expresó María entre lágrimas al describir la situación que atraviesan tras la catástrofe.

Sin documentos

Entre las pertenencias que quedaron bajo los escombros se encuentran también los documentos de identidad y pasaportes, por lo que iniciaron gestiones ante la Cancillería argentina para poder regresar al país. Según indicó, las autoridades diplomáticas ya tomaron conocimiento del caso y se encuentran evaluando alternativas de asistencia.

La situación se vuelve aún más compleja debido a las necesidades especiales de sus hijos. El mayor tiene diagnóstico de autismo y el menor todavía no habla. "Nos donaron pañales, leche y comida. Los venezolanos nos ayudaron muchísimo desde el primer momento", destacó.

Los terremotos registrados el miércoles dejaron hasta el momento al menos 1.430 víctimas fatales, más de 3.200 heridos y decenas de miles de desaparecidos. Mientras continúan las tareas de búsqueda, brigadistas argentinos y equipos especializados trabajan en las zonas más afectadas con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros.