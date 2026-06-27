Un nuevo sismo sacudió a Venezuela mientras ya hay 1.430 muertos y más de 3.200 heridos

Diosdado Cabello pidió evacuar edificios tras el devastador sismo

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió este miércoles a la población mantenerse fuera de viviendas y edificios luego de los potentes terremotos que sacudieron gran parte del país y dejó escenas de pánico, daños materiales y cortes en los servicios.

Se trató de la primera declaración oficial de alto nivel tras el fuerte movimiento sísmico que afectó especialmente a Caracas y a varias regiones del centro y norte venezolano.

"No pueden estar en las casas ni permanecer en los edificios. Deben salir a la calle, mantenerse tranquilos y reportar cualquier situación a los organismos de emergencia", expresó el funcionario durante una intervención pública mientras avanzaban las tareas de asistencia y evaluación de daños.

El terremoto, inicialmente reportado con una magnitud de 7,1 y posteriormente actualizado a 7,5 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se sintió con intensidad en los estados de Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Trujillo y La Guaira, además de la capital venezolana.

Cabello señaló que las consecuencias más severas se registraron en Caracas y particularmente en sectores del municipio de Chacao, aunque también se reportaron afectaciones en barrios como El Paraíso, San Bernardino y Lídice.

Entre las zonas más comprometidas mencionó a Altamira, un sector históricamente considerado de alta sensibilidad sísmica dentro de la capital, donde se registraron derrumbes parciales de viviendas y daños en diversas estructuras.

El funcionario confirmó además que todos los organismos de seguridad, rescate y asistencia fueron desplegados para atender la emergencia y asistir a las personas afectadas por el fenómeno.

El terremoto provocó además interrupciones en el suministro eléctrico y de gas, mientras en redes sociales comenzaron a multiplicarse videos e imágenes que mostraban evacuaciones en centros comerciales, oficinas, aeropuertos y edificios residenciales.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde parte del cielorraso de una de las terminales cedió durante el sismo, según mostraron registros difundidos por pasajeros y trabajadores del lugar.

#URGENTEFuerte terremoto en Caracas Venezuela de 7.0Se cayeron varios edificios en Altamira Chacao La Candelaria San Bernardino se cayó el techo del aeropuerto internacional de Maiquetia pic.twitter.com/IiIuKFZbM6 — @jorge Coronado (@jhor54) June 24, 2026

Mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance definitivo de los daños, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en las últimas décadas.