Terremoto en Venezuela: cómo activar el alerta de Google para prevenir y saber cómo reaccionar

El terremoto en Venezuela que dejó cientos de muertos hizo encender las alertas de Google que previene sismos. Cómo activarla en tu celular.

El reciente doble terremoto en Venezuela hizo encender las alarmas de toda Latinoamérica y a su vez, también, el alerta que usa Google para prevenir sismos que funcionó con recomendaciones para los venezolanos que tienen Android en su teléfono en medio del movimiento telúrico.

Dicha herramienta utiliza los teléfonos celulares para alertar a las personas de un sismo, un instrumento útil sobre todo para aquellas zonas o provincias, como Mendoza o San Juan, con una marcada actividad sísmica. Pese a que la función ya tiene varios años, muchos usuarios desconocen su existencia o cómo funciona.

Cómo funciona el Sistema de Alertas de Terremotos de Google En la gran mayoría de las redes sociales comentaron incluso que primero les llegó la alerta de terremoto y luego lo sintieron. En ese aspecto hay que destacar que esta función no puede predecirlos, ya que eso es imposible. Esta función utiliza los acelerómetros que existen en más de 3 mil millones de dispositivos Android en el mundo para detectar la vibración y la velocidad de los movimientos de un sismo, y así alertar a los usuarios en las áreas cercanas. De esta forma, convierte a los teléfonos Android en una red de mini sismómetros que envían dos tipos de notificaciones para temblores de una magnitud 4.5 o superior.

Para que los teléfonos logren detectar los sismos u terremotos, deben estar en una superficie plana, estar conectados a un tomacorrientes y conectados a internet.

Las alertas de atención en terremotos están diseñadas para advertir sobre temblores ligeros (intensidad III o IV en la escala IMM) y proporcionar información sobre la magnitud y ubicación del temblor. Estas alertas utilizan la configuración actual de volumen y vibración del teléfono, y respetan la configuración de "No molestar" si está activada.