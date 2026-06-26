¿Puede Mendoza sufrir un terremoto como el de Venezuela? Qué dicen los especialistas

En medio de la conmoción, y mientras continúan las tareas de rescate y la asistencia a los damnificados, especialistas señalaron que se trata de uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los más intensos desde el terremoto de 1967, que afectó gravemente Caracas.

En este contexto, crece la inquietud entre los mendocinos sobre la posibilidad de que un evento similar pueda producirse en la provincia. Miguel Tornello , investigador del Centro Regional de Sismología e Ingeniería Sísmica de la UTN y José Mescua , doctor en Ciencias Geológicas y docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), despejaron dudas y brindaron precisiones sobre la actividad sísmica de Mendoza.

Por el doble terremoto en Venezuela ya hay al menos 235 muertos, más de 4.300 heridos y cerca de 53.000 personas reportadas como desaparecidas.

Los dos terremotos en Venezuela , de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y tuvieron epicentro en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas.

Mescua detalló que se produjeron en una zona en la que interactúan la placa Sudamericana y la placa del Caribe, un límite tectónico complejo que concentra una importante actividad sísmica. Además, explicó que ocurrieron dos situaciones: la placa Caribe se metió por debajo de la Sudamericana, y a su vez, hubo un movimiento horizontal entre placas. Algo similar ocurre en Chile.

"En parte se está metiendo la placa Caribe por debajo de la Sudamericana, parecido a lo que ocurre en Chile. Todos los sismos que sentimos acá en Mendoza de Chile vienen de que la placa que está debajo del océano Pacífico se hunde por debajo de Sudamérica", dijo el especialista a MDZ.

Actividad sísmica en Mendoza

Ante la consulta sobre la posibilidad de un evento similar en Mendoza, Tornello mencionó que si bien la provincia se encuentra en zona sísmica, la situación es diferente a la de Venezuela.

"Ellos están ubicados en una zona de contacto entre la placa Caribe y la placa Sudamericana, que es diversa a la que tenemos en la zona de Chile y la zona de Mendoza. En nuestro caso, la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana. En cambio, en el caso de Venezuela, se desplazan una en relación a la otra. Por lo tanto, las características de los terremotos puede ser distintas porque el contacto entre placas es distintos", especificó en diálogo con el programa "After Office" de MDZ Radio.

Especialistas aseguraron que no se esperan eventos similares en Mendoza. EFE

Por su parte, Mescua afirmó que en Mendoza no se esperan terremotos de la magnitud de los de Venezuela, dada la zona en la que está situada la provincia.

"Nosotros diferenciamos el límite mismo entre las dos placas, que es justo la zona donde están en contacto dos placas tectónicas, que esta zona de Venezuela es parte de ese límite. En cambio, acá el límite está en el océano al borde de Chile. Entonces, los mayores sismos se producen ahí. A medida que nos alejamos de ese borde, sigue habiendo actividad sísmica, pero ya es lo que llamamos de intraplaca, dentro de una de las dos placas, no del contacto de las dos. Dentro de la placa sudamericana donde vivimos nosotros, tenemos actividad sísmica que está vinculada a esa, pero cada vez a medida que nos alejamos de ese límite de placa es menor la magnitud, menor la frecuencia", inició.

"Por eso, en Mendoza no esperamos sismos tan grandes como en Chile. Esperamos que las fallas que tenemos en esta zona, que son las que nos pueden afectar, se estima que las magnitudes máximas andan alrededor de 7. Y si nos seguimos alejando de ese límite de placa, cada vez tenemos menos", agregó.

Construcciones antisísmicas y qué hacer cuando tiembla

Teniendo en cuenta que no hay técnica al día de hoy que permita predecir el momento de los sismos, los esfuerzos deben concentrarse en la prevención y en la construcción de infraestructura preparada para resistir los escenarios más severos posibles.

En el caso de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro, empresas extranjeras ya habían alertado sobre el mal estado de la infraestructura del país: deficiencias estructurales, uso de materiales inadecuados o modificaciones posteriores no autorizadas que comprometen su integridad.

Aunque Tornello dijo que Venezuela ha tenido prácticas desde el punto de vista sismo resistente, aseguró que no exime a una construcción de sufrir daños. Por esto, pidió "tomar conciencia de que los mendocinos vivimos en zona sísmica y no por eso tenemos que asustarnos, sino estar preparados".

"Lo que yo quiero transmitir a la población es que debemos estar preparados para este tipo de eventos y saber, por ejemplo, los aspectos mínimos. Aprender cuáles son las reglas de autoprotección las primeras horas del terremoto y estar preparado para recibir y afrontar un evento de auto sustentarse durante las 24 horas post terremoto", concluyó.