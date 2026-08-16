Domingo frío y lluvioso en Mendoza: a qué hora empiezan las precipitaciones en el Gran Mendoza

l pronóstico anticipa lluvias desde la tarde y apenas 10° de máxima en Mendoza. Además, rige una alerta por fuertes nevadas.

Las lluvias podrían comenzar cerca de las 16 en el Gran Mendoza y ganar intensidad hacia la noche.

El frío se sentirá con fuerza este domingo en Mendoza, con un pronóstico de jornada mayormente nublada, descenso de temperatura y lluvias aisladas. La mínima será de 5°, mientras que la máxima apenas alcanzará los 10°.

En el Gran Mendoza, las primeras lluvias podrían comenzar cerca de las 16 y mantenerse de manera aislada durante la tarde. Hacia la noche, las precipitaciones podrían ganar algo más de intensidad, por lo que se espera un cierre de jornada frío y húmedo.

El panorama será más complicado en otros sectores de la provincia, donde rige una alerta por fuertes nevadas. La advertencia alcanza el Valle de Uco, San Rafael, General Alvear, Malargüe y la zona cordillerana de Las Heras.

La alerta por nevadas alcanza distintos sectores de Mendoza, con acumulaciones de hasta 60 centímetros en la cordillera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la cordillera pueden acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. La nieve en suspensión también puede provocar una importante reducción de la visibilidad.