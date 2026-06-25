Qué se sabe de los terremotos en Venezuela y por qué alertan sobre nuevas réplicas

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles Venezuela , dejando al menos 164 muertos y más de 970 heridos, además de extensos daños estructurales. Los movimientos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y tuvieron epicentro en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas.

El temblor se sintió con fuerza en Caracas y otras regiones del país. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer terremoto se registró a las 18:04 en Venezuela (una hora más que en Argentina), mientras que el segundo ocurrió 39 segundos después en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.

José Mescua , doctor en Ciencias Geológicas y docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), dialogó con MDZ y explicó que Venezuela se encuentra en una zona de alta amenaza sísmica, con antecedentes de terremotos destructivos.

Según explicó el geólogo e investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), los dos terremotos registrados en Venezuela se produjeron en una zona en la que interactúan la placa Sudamericana y la placa del Caribe, un límite tectónico complejo que concentra una importante actividad sísmica.

"Es un límite particular porque pareciera que están ocurriendo al mismo tiempo dos cosas. En parte se está metiendo la placa Caribe por debajo de la Sudamericana, pero al mismo tiempo, hay un movimiento horizontal entre placas. Eso genera un montón de complejidades en cuanto a la estructura de esa zona y montón de sistemas de fallas", detalló Mescua.

Venezuela se encuentra en una zona de alta amenaza sísmica. EFE

Además, mencionó que los terremotos se produjeron, aparentemente, sobre un sistema de fallas que se llama Boconó, que tiene eventos sísmicos destructivos registrados desde el siglo XVII.

"Hay eventos que datan de 1673, de 1812 que parecen ser de ese sistema de fallas o estructuras vinculadas a él. Entonces, estos sismos con magnitud entre 7 y 8 es algo que podemos esperar en esa zona", aseguró.

Previo a los fuertes terremotos registrados este miércoles, el especialista indicó que en 2025 se registró un evento similar, aunque de menor magnitud (6.2), pero que también produjo muchos daños en las ciudades de Zulia y Lara.

¿Se pueden predecir estos terremotos?

Pese a tratarse de zonas activas y que están en permanente estudio, Mescua aclaró que no hay ninguna técnica que al día de hoy permita predecir el momento de los sismos.

"Ninguna técnica hasta ahora ha demostrado funcionar de manera sistemática para poder predecir el momento de los sismos. Lo que recomendamos es tratar de evaluar cuál es el peor escenario y prepararse para eso sin tratar de adivinar cuándo va a ocurrir", amplió.

Por esto, los esfuerzos deben concentrarse en la prevención y en la construcción de infraestructura preparada para resistir los escenarios más severos posibles. Sin embargo, tras la caída de Nicolás Maduro, empresas extranjeras ya habían alertado sobre el mal estado de la infraestructura del país: deficiencias estructurales, uso de materiales inadecuados o modificaciones posteriores no autorizadas que comprometen su integridad.

Cómo pueden ser las réplicas y cuánto pueden durar

Es habitual que se produzcan réplicas luego de terremotos de importante magnitud. En este sentido, Mescua anticipó que en generar las réplicas siempre son de magnitudes más bajas al evento principal, aunque mencionó que cada caso tiene sus particularidades.

"Las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos plantean un 4% de posibilidades de réplicas de magnitud mayor a 7, 30% de magnitud mayor a 6, y después de magnitud entre 5 y 4. Hasta que termine la secuencia sísmica pueden pasar meses, pero va decayendo la magnitud", especificó.

"Esto es una regla general. Cada caso tiene sus particularidades y esta zona es bastante compleja geológicamente, entonces nunca se puede descartar que ocurra alguna cosa extraña, como por ejemplo que estos sismo reactiven otra estructura que estaba a punto de moverse y produce un sismo más grande de lo esperado", sumó.

Ante desastres naturales de esta magnitud, es importante evaluar el estado de los edificios que siguen en pie, ver si hay alguna otra estructura que esté dañada y que pueda volver a colapsar, y la población en general tiene que estar atenta y saber si vuelve a temblar, dónde puede encontrar un lugar seguro.

BBC

Mientras tanto, equipos de emergencia continúan con los recorridos por Venezuela para evaluar la situación y asistir a posibles damnificados. En algunos sectores de la capital de Caracas se observaron escombros y estructuras afectadas por la violencia de los terremotos.

Al tiempo que siguen las tareas de evaluación de daños y búsqueda de posibles víctimas, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia.