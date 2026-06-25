Qué es un doblete sísmico, el "fenómeno inusual" que devastó a Venezuela y generó una catástrofe

El miércoles por la tarde, millones de venezolanos se vieron afectados por dos terremotos seguidos , con tan solo 39 segundos de diferencia, provocando destrozos a lo largo de la capital de Caracas, como de otras zonas aledañas, y al menos 164 muertos y 971 heridos, según el comunicado oficial revelado en la mañana del jueves.

Sin embargo, se trató de un fenómeno inusual . De acuerdo con los especialistas, en las últimas horas, se registró en Venezuela un doblete sísmico, un fenómeno menos habitual que el de un sismo principal seguido por réplicas menores.

Según explicó Lucía Lozano , sismóloga de la Red Sísmica Nacional española, a la agencia EFE, este fenómeno tiene lugar cuando coinciden “dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio” .

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, conocido por su sigla USGS, los movimientos tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5. Ambos ocurrieron con 39 segundos de diferencia, con epicentro entre 23 y 28 kilómetros de distancia de la localidad de Yumare, del estado Yaracuy, en el norte de Venezuela.

La especialista señaló que los terremotos ocurrieron en una zona de límite entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. Esa área tiene sistemas de grandes fallas de desgarre y, por sus características geológicas, puede registrar sismos de magnitud elevada.

Además, Lozano enfatizó en que se trata de un episodio inusual. “No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura", indicó.

Enseguida, explicó: “Pero esto puede desencadenar a veces que, en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha pasado ahora Venezuela. Lo que indica es que toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes".

Los antecedentes de dobletes sísmicos

Aunque se trata de un fenómeno poco frecuente, Lozano mencionó otros antecedentes. Entre ellos citó dos terremotos muy seguidos en Venezuela, ocurridos en septiembre de 2025, aunque de magnitudes menores: 6,2 y 6,3. También recordó un caso en Pakistán, en 1997, con sismos de 7,0 y 6,8.

EFE

La especialista explicó que, por la cercanía temporal entre ambos movimientos, a veces resulta difícil distinguirlos como terremotos separados. En los registros instrumentales, las ondas pueden mezclarse. Esa diferencia se detecta mejor cuando los equipos de medición están muy cerca y muestran con mayor claridad la separación entre las señales.

La dificultad no alcanza solo a los sismólogos. Las personas afectadas por un doblete sísmico también pueden percibir las sacudidas como parte de un único evento. Según Lozano, la población siente movimientos muy fuertes y muy seguidos, por lo que puede interpretar que se trata del mismo temblor.

Cuántos muertos podría haber en Venezuela tras el terremoto

El USGS estimó entre 10.000 y 100.000 posibles fallecidos por el episodio en Venezuela. Lozano explicó que ese rango amplio responde a la cantidad de variables que intervienen en los modelos de estimación. Además de las magnitudes, se consideran intensidades, ecuaciones de predicción del movimiento del suelo, propagación de las ondas, geología local, población expuesta y vulnerabilidad de edificios y construcciones.

La sismóloga remarcó que no todos esos datos se conocen con exactitud al momento de realizar los cálculos. Por eso, los rangos de variabilidad pueden ser amplios. Las estimaciones iniciales, según su explicación, combinan información técnica y datos sobre el territorio afectado.

Respecto de las réplicas, Lozano indicó que, ante terremotos de estas magnitudes, lo esperable es que la sismicidad continúe durante los próximos días, semanas y meses. Incluso puede prolongarse a lo largo de un año.