El papa León XIV envía una primera ayuda de 100.000 euros a Venezuela tras los terremotos

El donativo fue dispuesto luego de una comunicación con el nuncio apostólico en Venezuela y el arzobispo de Caracas.

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, envió una primera ayuda económica de 100.000 euros a Venezuela para contribuir a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país sudamericano.

El donativo, dispuesto por el pontífice tras mantener contacto directo con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, se canalizará a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población, según publicó el portal Vatican News.

Terremotos en Venezuela: cómo se encuentra la diócesis de La Guaira El obispo de la diócesis de La Guaira (norte), monseñor Pablo Modesto González Pérez, relató que esta zona, el estado más afectado por los terremotos y que ha sido declarado "zona de desastre natural", se encuentra completamente a oscuras. "Estamos sin electricidad y hemos sido todos afectados. En el seminario se han derrumbado muchos muros", lamentó.

Por su parte, el arzobispo de Caracas explicó tras una visita técnica que la catedral y una docena de templos de la capital venezolana presentan severos daños estructurales.