Ayuda internacional a Venezuela: cómo está reaccionando el mundo a la crisis y qué hará Argentina
Las consecuencias de los terremotos que azotaron a Venezuela este miércoles despertaron la reacción de países y organizaciones internacionales.
"Los rescatistas internacionales ya están en camino a nuestro país para apoyar", dijo Delcy Rodríguez, la presidente interina de Venezuela, horas después de que dos terremotos de grandes magnitudes golpearan su país y dejaran, por el momento, más de 160 muertos y miles de heridos. Aunque durante las primeras horas después de que se comunicara en los medios la catástrofe reinó el silencio y la cautela, poco a poco comenzaron a pronunciarse los distintos líderes mundiales.
Durante los dos primeros discursos dados por Rodríguez, se destacaron varias naciones por ofrecer su ayuda al país caribeño, señalando que "inmediatamente ocurrido estos sismos, se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas (ONU) y Organismos Multilaterales Financieros".
Posteriormente, en su segundo balance oficial, detalló que "en las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno". En dicho discurso, agradeció específicamente al presidente "Donald Trump y a su Gobierno", así como a los mandatarios de República Dominicana, El Salvador, México y Qatar por el envío de brigadas de rescate. Asimismo, concluyó: "Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo gracias a quienes han tendido su mano a nuestro país".
¿Y Argentina?
Los primeros mensajes oficiales desde el Ejecutivo argentino se dieron poco después del primer discurso de Rodríguez.
En el texto oficial, el Gobierno destacó la importancia de la cooperación internacional frente a una tragedia de esta magnitud y envió un mensaje de respaldo a los ciudadanos afectados por los movimientos sísmicos.
“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, señalaron desde la Presidencia La comunicación, firmada por el mandatario argentino, remarcó el compromiso de la República Argentina de acompañar a Venezuela durante la emergencia y de evaluar mecanismos de colaboración en caso de que sean requeridos oficialmente.
En simultáneo, la cuenta oficial de Cancillería subió un comunicado oficial del ente diplomático donde se "lamentaron profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos", y se compartieron recomendaciones para los ciudadanos argentinos en Venezuela.
No obstante, el anuncio de ayuda por parte del Gobierno de Javier Milei se compartió llegando al mediodía de este jueves. El canciller Pablo Quirno, fue quien se encargó de dar a conocer los contactos con su par venezolano, Yván Gil, e informó: "Le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan". A esto sumó que "nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", concluyendo así el mensaje.
Uno por uno: qué países anunciaron que brindarán ayuda humanitaria a Venezuela
Según anunció de forma oficial el Gobierno de Venezuela junto a cada Estado, estos son, hasta el momento, los países que prestarán ayuda humanitaria ante la crisis que atraviesan los sudamericanos.
- Estados Unidos: desplegó equipos de búsqueda y rescate de los condados de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. Además, el Departamento de Estado activó un grupo de trabajo para coordinar el envío de suministros médicos y recursos humanitarios.
Este país fue el más destacado por la presidente y su Gobierno, ya que desde la detención de Nicolas Maduro a principios del año, los lazos entre Caracas y Washington se han ido estrechado a niveles insospechados meses atrás.
- El Salvador: tiene listos para partir hacia Caracas a 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad.
- México: confirmó el envío de personal especializado en labores de rescate y salud a solicitud del gobierno venezolano.
- República Dominicana: dispuso que equipos especializados en búsqueda, rescate y atención de emergencias de sus Fuerzas Armadas viajen para apoyar las labores de las autoridades venezolanas.
- Qatar: despachó una brigada de rescate con equipos especializados cuya llegada se previó para el 25 de junio.
- Ecuador: el presidente ordenó el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender la emergencia.
- China: informó que ya ha enviado ayuda humanitaria y que está dispuesta a proporcionar más asistencia según las necesidades que identifique Venezuela.
Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, afirmó que "están dispuestos a brindar la ayuda que esté a su alcance de manera adecuada, según las necesidades de la parte venezolana".
- Brasil: además de expresar su consternación, ha enviado ayuda humanitaria y está coordinando a través de su embajada en Caracas medidas adicionales de asistencia para la recuperación de las zonas afectadas.
- Francia: ofreció apoyo formal con rescatistas y personal especializado en este tipo de emergencias.
- Israel: el gobierno israelí prepara una delegación de ayuda por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, en la comunicación. Desde dicho ente comentaron al medio Ynet, que "los dos países no mantienen relaciones diplomáticas y no hay una embajada israelí en Venezuela; sin embargo, un movimiento para enviar una misión se ve como el establecimiento de las bases para un deshielo en las relaciones en el futuro".
- Cuba: "El personal cubano de la salud coopera activamente en la atención a los damnificados", anunció Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente cubano.
Ayuda de ONGs
Además de los estados nacionales, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones humanitarias y organismos multilaterales movilizaron recursos o expresado su disposición para asistir a Venezuela tras los sismos.
- Direct Relief: desde su web, la organización anunció que está movilizando suministros médicos de emergencia que incluyen materiales para el cuidado de heridas, suministros quirúrgicos, antibióticos y mochilas de campaña para rescatistas y equipos de búsqueda.
- IsraAID: desplegará desde Colombia un equipo de especialistas en respuesta a emergencias y expertos humanitarios para brindar primeros auxilios psicológicos, agua, saneamiento e higiene, anunciaron desde medios israelíes.
- CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe): anunció una donación inmediata de 300.000 dólares para contribuir a los esfuerzos de ayuda humanitaria y recuperación.
“Quiero expresar mi profunda solidaridad con todos los venezolanos, en especial con las familias y comunidades que han resultado afectadas por este devastador sismo. Confío plenamente en la fortaleza y resiliencia del pueblo venezolano, así como en la capacidad de respuesta de las autoridades. En CAF estamos comprometidos con la región y, en esta ocasión, ponemos a disposición nuestro apoyo financiero y técnico para acompañar los esfuerzos que permitan superar cuanto antes esta emergencia”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
- OPEP: El Secretario General expresó su solidaridad y acompañamiento ante la emergencia. Sobre ello, Rodríguez expresó su agradecimiento a Haitham Al Ghais, Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), "por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante la emergencia por los sismos en nuestro país. Valoramos profundamente este gesto de hermandad".
Los entes, medios y recursos que puso a disposición la ONU
Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU), distintos entes se manifestaron y diagramaron estrategias para ayudar a Venezuela desde distintos focos que se vieron vulnerados en el país a partir de la crisis.
- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): anunció el despliegue rápido de Equipos Urbanos de Búsqueda y Rescate a través del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate. El jefe de socorro de la ONU, Tom Fletcher, confirmó que el Coordinador Humanitario en Caracas, Gianluca Rampolla, mantiene contacto constante con la presidencia encargada para identificar las prioridades urgentes.
- Programa Mundial de Alimentos (WFP/PMA): su director ejecutivo interino, Carl Skau, manifestó que la organización está preparada para proporcionar asistencia alimentaria y apoyar los esfuerzos de respuesta para llegar rápidamente a las comunidades afectadas.
- ACNUR (UNHCR): el Alto Comisionado para los Refugiados, Barham Salih, expresó su solidaridad y puso a la agencia a disposición para apoyar las labores de respuesta en coordinación con las autoridades y socios locales.
- UNOPS: La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos también se declaró lista para respaldar los esfuerzos de respuesta rápida en cualquier área donde sea necesario su apoyo técnico o logístico.