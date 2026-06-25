Ayuda internacional a Venezuela: cómo está reaccionando el mundo a la crisis y qué hará Argentina

"Los rescatistas internacionales ya están en camino a nuestro país para apoyar", dijo Delcy Rodríguez, la presidente interina de Venezuela , horas después de que dos terremotos de grandes magnitudes golpearan su país y dejaran, por el momento, más de 160 muertos y miles de heridos. Aunque durante las primeras horas después de que se comunicara en los medios la catástrofe reinó el silencio y la cautela, poco a poco comenzaron a pronunciarse los distintos líderes mundiales.

Durante los dos primeros discursos dados por Rodríguez, se destacaron varias naciones por ofrecer su ayuda al país caribeño, señalando que "inmediatamente ocurrido estos sismos, se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas (ONU) y Organismos Multilaterales Financieros".

Posteriormente, en su segundo balance oficial, detalló que "en las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno". En dicho discurso, agradeció específicamente al presidente "Donald Trump y a su Gobierno", así como a los mandatarios de República Dominicana, El Salvador, México y Qatar por el envío de brigadas de rescate. Asimismo, concluyó: "Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo gracias a quienes han tendido su mano a nuestro país".

Los primeros mensajes oficiales desde el Ejecutivo argentino se dieron poco después del primer discurso de Rodríguez.

En el texto oficial, el Gobierno destacó la importancia de la cooperación internacional frente a una tragedia de esta magnitud y envió un mensaje de respaldo a los ciudadanos afectados por los movimientos sísmicos.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, señalaron desde la Presidencia La comunicación, firmada por el mandatario argentino, remarcó el compromiso de la República Argentina de acompañar a Venezuela durante la emergencia y de evaluar mecanismos de colaboración en caso de que sean requeridos oficialmente.

En simultáneo, la cuenta oficial de Cancillería subió un comunicado oficial del ente diplomático donde se "lamentaron profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos", y se compartieron recomendaciones para los ciudadanos argentinos en Venezuela.

COMUNICADO OFICIAL EN RELACIÓN A LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN VENEZUELA



La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este… — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) June 25, 2026

No obstante, el anuncio de ayuda por parte del Gobierno de Javier Milei se compartió llegando al mediodía de este jueves. El canciller Pablo Quirno, fue quien se encargó de dar a conocer los contactos con su par venezolano, Yván Gil, e informó: "Le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan". A esto sumó que "nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", concluyendo así el mensaje.

Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan.



Nuestros equipos permanecen en contacto y… — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 25, 2026

Uno por uno: qué países anunciaron que brindarán ayuda humanitaria a Venezuela

Según anunció de forma oficial el Gobierno de Venezuela junto a cada Estado, estos son, hasta el momento, los países que prestarán ayuda humanitaria ante la crisis que atraviesan los sudamericanos.

Estados Unidos: desplegó equipos de búsqueda y rescate de los condados de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. Además, el Departamento de Estado activó un grupo de trabajo para coordinar el envío de suministros médicos y recursos humanitarios.

Este país fue el más destacado por la presidente y su Gobierno, ya que desde la detención de Nicolas Maduro a principios del año, los lazos entre Caracas y Washington se han ido estrechado a niveles insospechados meses atrás.

SECRETARY RUBIO: "I had an opportunity to talk earlier this morning with Delcy Rodríguez, the acting President. We're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles." pic.twitter.com/Ptvxg8u5ms — Department of State (@StateDept) June 25, 2026

El Salvador: tiene listos para partir hacia Caracas a 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

México: confirmó el envío de personal especializado en labores de rescate y salud a solicitud del gobierno venezolano.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

República Dominicana: dispuso que equipos especializados en búsqueda, rescate y atención de emergencias de sus Fuerzas Armadas viajen para apoyar las labores de las autoridades venezolanas.

Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto.



Mañana, a primeras horas, partirán hacia… — Luis Abinader (@luisabinader) June 25, 2026

Qatar: despachó una brigada de rescate con equipos especializados cuya llegada se previó para el 25 de junio.

He conversado con Su Alteza el Emir del Estado de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quienes de inmediato expresaron su solidaridad con Venezuela y la disposición de apoyar las labores de pic.twitter.com/KVXRLtvqUK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Ecuador: el presidente ordenó el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela.



He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

China: informó que ya ha enviado ayuda humanitaria y que está dispuesta a proporcionar más asistencia según las necesidades que identifique Venezuela.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, afirmó que "están dispuestos a brindar la ayuda que esté a su alcance de manera adecuada, según las necesidades de la parte venezolana".

Brasil: además de expresar su consternación, ha enviado ayuda humanitaria y está coordinando a través de su embajada en Caracas medidas adicionales de asistencia para la recuperación de las zonas afectadas.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Francia: ofreció apoyo formal con rescatistas y personal especializado en este tipo de emergencias.

En conversación telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibimos sus palabras de acompañamiento y solidaridad hacia el pueblo venezolano, así como su ofrecimiento de apoyo con rescatistas y personal especializado en este tipo de emergencias.



Venezuela agradece https://t.co/c8BGwUl3gG — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Israel: el gobierno israelí prepara una delegación de ayuda por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, en la comunicación. Desde dicho ente comentaron al medio Ynet, que "los dos países no mantienen relaciones diplomáticas y no hay una embajada israelí en Venezuela; sin embargo, un movimiento para enviar una misión se ve como el establecimiento de las bases para un deshielo en las relaciones en el futuro".

The Foreign Ministry is preparing for the possibility of sending an Israeli aid mission to Venezuela following the severe earthquakes that struck the country. The two countries have no diplomatic relations and there is no Israeli embassy in Venezuela; however, a move to send a… — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 25, 2026

Cuba: "El personal cubano de la salud coopera activamente en la atención a los damnificados", anunció Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente cubano.

Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de #Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país.



El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados. #CubaPorLaVida — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 25, 2026

Ayuda de ONGs

Además de los estados nacionales, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones humanitarias y organismos multilaterales movilizaron recursos o expresado su disposición para asistir a Venezuela tras los sismos.

Direct Relief: desde su web, la organización anunció que está movilizando suministros médicos de emergencia que incluyen materiales para el cuidado de heridas, suministros quirúrgicos, antibióticos y mochilas de campaña para rescatistas y equipos de búsqueda.

desde su web, la organización anunció que está movilizando suministros médicos de emergencia que incluyen materiales para el para rescatistas y equipos de búsqueda. IsraAID: desplegará desde Colombia un equipo de especialistas en respuesta a emergencias y expertos humanitarios para brindar primeros auxilios psicológicos, agua, saneamiento e higiene, anunciaron desde medios israelíes.

desplegará desde Colombia un equipo de especialistas en respuesta a emergencias y expertos humanitarios para brindar anunciaron desde medios israelíes. CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe): anunció una donación inmediata de 300.000 dólares para contribuir a los esfuerzos de ayuda humanitaria y recuperación.

“Quiero expresar mi profunda solidaridad con todos los venezolanos, en especial con las familias y comunidades que han resultado afectadas por este devastador sismo. Confío plenamente en la fortaleza y resiliencia del pueblo venezolano, así como en la capacidad de respuesta de las autoridades. En CAF estamos comprometidos con la región y, en esta ocasión, ponemos a disposición nuestro apoyo financiero y técnico para acompañar los esfuerzos que permitan superar cuanto antes esta emergencia”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

OPEP: El Secretario General expresó su solidaridad y acompañamiento ante la emergencia. Sobre ello, Rodríguez expresó su agradecimiento a Haitham Al Ghais, Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), "por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante la emergencia por los sismos en nuestro país. Valoramos profundamente este gesto de hermandad".

Expreso mi sincero agradecimiento a Haitham Al Ghais, Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante la emergencia por los sismos en nuestro país. Valoramos profundamente este gesto de hermandad pic.twitter.com/fyDoxnEkGP — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Los entes, medios y recursos que puso a disposición la ONU

Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU), distintos entes se manifestaron y diagramaron estrategias para ayudar a Venezuela desde distintos focos que se vieron vulnerados en el país a partir de la crisis.