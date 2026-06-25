Terremotos en Venezuela: fuentes oficiales actualizaron la información sobre la alerta de tsunami

La alarma se encendió en cuestión de minutos después del fuerte terremoto que sacudió el norte de Venezuela . En redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una posible alerta de tsunami , pero los últimos reportes oficiales indican que la amenaza ya fue cancelada y que no hay un aviso vigente para la región.

El evento sísmico fue registrado por el sistema de alertas de tsunami de Estados Unidos, dependiente de NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional. Según esa plataforma, el terremoto tuvo una magnitud de 7,5, con epicentro cerca de la costa venezolana, a una profundidad cercana a los 10 kilómetros. La evaluación técnica activó el monitoreo regional, especialmente por el impacto potencial en áreas costeras del Caribe.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, conocido como PTWC, emitió un boletín final en el que informó la cancelación del aviso de tsunami para Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas. En ese mismo mensaje, el organismo sostuvo que, de acuerdo con los datos disponibles, el terremoto no generó un tsunami destructivo.

La página oficial Tsunami.gov también muestra que no hay “warning”, “advisory”, “watch” ni “threat” vigente para el evento vinculado al sismo cercano a Venezuela. En términos prácticos, esto significa que el sistema técnico que monitorea este tipo de fenómenos no mantiene activa una amenaza de tsunami para la zona evaluada.

La cancelación del aviso no elimina la necesidad de prudencia en sectores costeros, pero sí cambia el eje de la emergencia. El riesgo principal ya no está puesto en una ola destructiva, sino en las consecuencias del movimiento sísmico, las posibles réplicas y el estado de las estructuras afectadas por el temblor.

En este tipo de episodios, los organismos especializados pueden advertir sobre variaciones menores del nivel del mar o corrientes inusuales cerca de la costa. Sin embargo, esas situaciones no equivalen necesariamente a una alerta activa de tsunami. Por eso, la recomendación central es no guiarse por audios, capturas o publicaciones sin fecha, sino revisar únicamente canales institucionales.

Qué fuentes oficiales seguir en Venezuela y el Caribe

Para confirmar si existe una amenaza real de tsunami, la referencia técnica más directa es Tsunami.gov, donde se publican los eventos activos, boletines, cancelaciones y actualizaciones del sistema estadounidense. En el Caribe, el PTWC cumple un rol clave dentro del esquema regional de monitoreo y coordinación, en articulación con programas internacionales vinculados a NOAA y UNESCO-IOC.

A nivel local, la población venezolana debe seguir las indicaciones de Protección Civil y Administración de Desastres, además de las autoridades regionales y municipales. Son esos organismos los que pueden ordenar evacuaciones, cierres preventivos de playas, restricciones de tránsito o recomendaciones específicas para comunidades costeras.

Por ahora, el dato más importante es claro: la amenaza de tsunami fue cancelada y no hay una alerta vigente en Tsunami.gov para el evento cercano a Venezuela. La emergencia, sin embargo, no terminó. La atención debe concentrarse en la evaluación de daños, el seguimiento de posibles réplicas y la información oficial que difundan los organismos de protección civil.