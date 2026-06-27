Terremoto en Venezuela: la brigada de ayuda humanitaria argentina ya trabaja en la ciudad de Caraballeda
Así lo informó el Ministerio de Defensa de la Argentina, que precisó que la brigada de ayuda humanitaria arribó a las 2.30 horas a Venezuela.
Argentina puso en marcha un importante operativo de ayuda humanitaria para colaborar con Venezuela tras los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que el miércoles pasado sacudieron al país y dejaron hasta el momento cerca de muertos y miles de heridos. La asistencia incluye médicos, rescatistas, especialistas en estructuras colapsadas y equipamiento destinado a atender la emergencia.
El primer despliegue partió ayer por la tarde desde la Base Aérea de El Palomar con efectivos de las Fuerzas Armadas, personal militar entrenado para actuar en catástrofes y perros de búsqueda acompañados por sus guías. La misión, coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue supervisada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien despidió a la dotación antes de su partida hacia territorio venezolano.
En paralelo, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza despegaron otras dos aeronaves con ayuda adicional. Uno de los vuelos trasladó a 76 brigadistas USAR pertenecientes a los equipos ARG12 de la Policía Federal Argentina y ARG13 de PUMA, especializados en rescate urbano y localización de sobrevivientes en estructuras derrumbadas. El segundo avión llevó alimentos, medicamentos y equipamiento especial para las tareas de búsqueda y asistencia.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, supervisaron la salida del contingente. A través de sus redes sociales, la funcionaria destacó el trabajo de los rescatistas y expresó: "Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en camino hacia Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras el terremoto. Buen viaje a todos los rescatistas. La Argentina está orgullosa de ustedes".
La ayuda argentina a Venezuela
El operativo dispuesto por el Gobierno nacional contempla además el envío de médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, ambulancias, enfermeros y auxiliares sanitarios. Para garantizar la logística se pusieron a disposición un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.
Entre los recursos enviados también se destacan dos plantas potabilizadoras de agua operadas por 16 efectivos del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores especializados y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate con capacidad para intervenir en derrumbes, inundaciones e incendios. A ello se suman 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado destinados a asistir a las familias damnificadas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, había anticipado horas antes que el Gobierno de Javier Milei no permanecería ajeno a la tragedia que atraviesa Venezuela y remarcó que la Argentina acompañaría al pueblo venezolano con una respuesta "rápida, ordenada y eficaz" frente a una de las mayores catástrofes naturales registradas en ese país en las últimas décadas.
Zona de responsabilidad
En la mañana de este sábado, Presti informó que la ayuda argentina ya estaba en Venezuela. "A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos", informó con un posteo de X.
"La misión, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, dando inicio al despliegue de las capacidades argentinas en el terreno. La zona de responsabilidad asignada al contingente argentino será la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde nuestros efectivos, junto a los binomios de perros de guerra y sus guías, comenzarán a trabajar para asistir a la población y colaborar en la búsqueda de sobrevivientes", precisó además.