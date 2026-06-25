Terremoto en Venezuela: el Gobierno envía tres aviones con ayuda humanitaria

El Gobierno informó este jueves por la tarde el envío de tres aviones con ayuda humanitaria para Venezuela con el objetivo de colaborar tras el terremoto que sufrió ayer el país sudamericano.

La noticia la confirmó el flamante vocero Adrián Ravier , en X. “Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar”, comentó el reciente funcionario, que precisó la asistencia.

- Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

- 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

- 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

- Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

- Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

- 134 carpas y 48 kits de cocina.

- Colchones, camillas y aires acondicionados.

“Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, concluyó el sucesor de Manuel Adorni.

Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar.



Ante… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 25, 2026

Durante este jueves, el canciller Pablo Quirno confirmó diálogo diplomático con Venezuela, país que se perdió todo tipo de contacto desde hace más de un año.

“Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan. Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación”, informó el funcionario diplomático.