Terremotos en Venezuela: Pablo Quirno reveló la situación de los argentinos y reconoció complicaciones diplomáticas

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno argentino, con limitaciones, mantiene contactos con las autoridades de Venezuela para coordinar asistencia humanitaria tras los terremotos que golpearon al país este miércoles y aseguró que, hasta el momento, no se reportaron ciudadanos argentinos afectados.

" No tenemos cifras de argentinos . Se han comunicado argentinos residentes en Venezuela que nos han llamado y que estaban bien, estamos tendiendo una red de consulares", indicó Quirno en declaraciones a TN.

El funcionario definió la situación como una "tragedia humanitaria, sin ideología" y señaló que, pese a las diferencias políticas con la administración de Delcy Rodríguez, Argentina abrió canales de diálogo para colaborar con la emergencia. " Iniciamos conversaciones con la cancillería venezolana para evaluar conjuntamente qué se necesita y ponernos a disposición ", sostuvo.

La coordinación se desarrolla en un contexto particular, ya que Argentina no cuenta con representación diplomática en Venezuela desde 2024 . Quirno recordó que la ruptura se produjo luego de que el gobierno de Javier Milei desconociera el resultado de las elecciones presidenciales que ratificaron a Nicolás Maduro en el poder.

" Nosotros no tenemos representación de embajada en Venezuela y las comunicaciones son muy difíciles, están muy atareadas ", reconoció el ministro, quien señaló que se reforzaron los contactos consulares para asistir a los argentinos que puedan requerir ayuda.

La falta de una embajada operativa complejiza el acceso a información de primera mano y obliga a la Cancillería a reconstruir el panorama mediante contactos alternativos. Por eso, Quirno pidió prudencia a familiares y allegados de personas que se encuentran en el país caribeño.

"Entendemos la angustia por la situación de los venezolanos que están allá y los que están en el exterior, tratamos de colaborar con todos pero lo primero es la asistencia con el desastre, es muy difícil pedirlo, pero no saturar la linea de comunicación", señaló.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei sigue la evolución de los acontecimientos desde España, donde realiza una gira oficial. Según explicó el canciller, ambos mantienen contacto permanente para coordinar la eventual ayuda argentina.

"No ha habido diálogo directo entre mandatarios. Es a través de cancillerías", aclaró Quirno sobre el vínculo con las autoridades venezolanas.

"La información cambia minuto a minuto, recibimos información y coordinamos con las autoridades venezolanas minuto a minuto. Y charlamos con el presidente Milei para brindar la asistencia humanitaria que se necesite", afirmó.

En esa línea, detalló que ya se evalúa el posible envío de recursos y personal especializado. "Estamos a disposición. Cascos Blancos, rescatistas, pastillas potabilizadoras de agua, medicamentos. Es una situación que evoluciona constantemente, tiene una dinámica muy difícil de seguir y cómo hacemos llegar la asistencia de la manera más urgente posible. En estos temas siempre hay prioridades, la parte rescate", sostuvo.

"Hay un mundo dispuesto a ayudar a Venezuela. Esa es la mayor tranquilidad, Argentina está dispuesta a dar la respuesta necesaria", completó.