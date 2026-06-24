Javier Milei emprendió su viaje a España, sin reuniones oficiales

Sin reuniones previstas con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ni con el rey Felipe V I, Javier Milei partió este miércoles por la noche rumbo a Madrid para cumplir una agenda de tres días que combinará actividades académicas con encuentros destinados a promover inversiones en la Argentina. Se trata de la sexta visita del mandatario a España desde que asumió.

No hubo información oficial acerca de ningún contacto del Gobierno argentino con sus pares de España. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo se limitaron a señalar que el gobierno de ese país "ha sido informado del próximo viaje del presidente Milei", sin precisar si se evaluó algún encuentro ni profundizar en el estado actual de las relaciones diplomáticas.

El principal motivo de la gira será la entrega de la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo, una distinción que la institución le otorgará por su trayectoria como economista y docente, además de su "destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica", según detalla el decreto académico. Milei también será el encargado de inaugurar los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.

Además de las actividades académicas, el líder libertario aprovechará su estadía en la capital española para mantener reuniones con representantes de compañías que tienen previstas inversiones millonarias en distintos sectores de la economía argentina.

La comitiva estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y por el canciller Pablo Quirno , quien llegará desde Panamá y Nueva York para sumarse a las actividades programadas.

La relación entre Milei y Sánchez continúa marcada por un fuerte conflicto tras la crisis diplomática desatada en mayo de 2024, que derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires. El vínculo comenzó a normalizarse recién en octubre del año pasado, con la designación de un nuevo representante diplomático.

De todos modos, no se descarta que el mandatario mantenga reuniones informales con dirigentes afines durante su paso por España. Entre ellos figuran el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quienes ya compartió actividades y encuentros durante visitas anteriores.

En tanto, se prevé que Milei aterrice en Argentina el sábado cerca del mediodía, por lo que mirará el tercer partido mundialista de la Selección, fijado a las 23, en Olivos.