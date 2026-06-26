Los mensajes de Scaloni y Tagliafico en solidaridad con Venezuela tras los terremotos

En medio de la tragedia que está viviendo el país, Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico le dedicaron unas palabras al pueblo venezolano en conferencia de prensa.

Mientras disputan el Mundial 2026, los futbolistas y las distintas delegaciones no son ajenos a lo que está sucediendo esta semana en Venezuela tras los fuertes terremotos que azotaron al país y dejaron cientos de muertos y miles de damnificados. Y la Selección argentina no es la excepción.

Este viernes por la noche, en la conferencia de prensa previa al partido contra Jordania, Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico hablaron ante los medios y ambos se tomaron unos instantes para solidarizarse con el pueblo venezolano en medio de la terrible tragedia que están sufriendo.

El menaje de Lionel Scaloni al pueblo venezolano ESPN "Primero que nada quiero ponerme un poco serio y mandarle mucha fuerza a todo el pueblo venezolano. No puedo creer las imágenes que se están viendo, es muy triste y difícil de explicar", comenzó a exponer el DT albiceleste en primer término antes de responder la primera pregunta.

"Realmente están atravesando un momento muy difícil y esperemos que todos los países que puedan apoyar, todos los que puedan dar una mano, cada ayuda es bienvenida. Desde nuestra parte, queremos mandarle un fuerte abrazo al pueblo venezolano", remarcó Scaloni al respecto.